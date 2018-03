Juventus-Real Madrid : 3 aprile in chiaro su nuovo Canale Mediaset del digitale? Video : Una bella sorpresa potrebbe palesarsi per tutti i tifosi della Juventus. Il prossimo 3 aprile, martedì di andata dei quarti di finale di #Champions League, a Torino, contro il Real Madrid, l'incontro tra bianconeri e spagnoli potrebbe essere trasmesso in chiaro da Mediaset su un nuovo canale del #digitale terrestre, al numero 20, che proprio il 3 aprile in prima serata accendera' il suo segnale. L'indiscrezione viene lanciata dal blog che si ...

Canale 20 di Mediaset - il debutto il 3 aprile con Juve-Real Madrid : E' stato annunciato da tempo, e finalmente il Canale 20, ultimo arrivato in casa Mediaset, ha una data di partenza, e che partenza. Segnatevi sul calendario la data di martedì 3 aprile 2018, perché il debutto di 20 avverrà proprio quel giorno. E non si tratta di una data scelta a caso: il Canale 20 si accenderà con l'andata dei quarti di Champions League tra Juventus e Real Madrid, che sarà quindi disponibile in chiaro.Juventus-Real ...

Mediaset - le novità 2018 : al via il Canale Venti e acquistata Focus tv : Grosse novità in ballo per Mediaset, in occasione della conferenza stampa di lancio della rassegna di film del canale Iris a tema risorgimentale La lunga primavera, il direttore dei palinsesti Marco Paolini e il direttore delle reti free e pay dell’azienda Marco Costa hanno parlato anche di alcune nuove iniziative del Biscione, come l’acquisizione dei contenuti del canale di Focus, il lancio di un nuovo canale – che si chiamerà ...

Roma-Shakhtar Donetsk - come vederla in tv? Diretta gratis e in chiaro su Canale5! Il ritorno degli ottavi di Champions League su Mediaset : Martedì 13 marzo si giocherà Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. Allo Stadio Olimpico i giallorossi sono chiamati a ribaltare il 2-1 dell’andata: i ragazzi di Eusebio Di Francesco sono usciti sconfitti dallo Stadio degli ucraini ma di fronte al proprio pubblico avranno la possibilità di rimontare e di passare il turno. La qualificazione ai quarti di finale, a dieci anni di distanza ...

Mediaset - se Canale5 diventa un “condominio incazzoso” : le faide interne (e chi invece si vuole bene) : Canale 5 non è (solo) la rete ammiraglia di Mediaset, uno dei principali operatori televisivi italiani. Non è solo il canale generalista più visto in Italia assieme al competitor RaiUno. E’ anche un condominio ‘incazzoso’. Questo, perlomeno, quello che appare agli occhi di chi osserva le “case” (e, soprattutto, i suoi abitanti) del Biscione televisivo. E come in ogni buon condominio che si rispetti, le liti fra i suoi condomini ...

Tottenham-Juventus - come vederla in tv? C’è la diretta in chiaro e gratis su Canale5. La Champions League per tutti su Mediaset : Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Canale 5: in chiaro e gratis per tutti i tifosi bianconeri e per tutti gli appassionati che potranno così gustarsi la partita senza dover pagare. Mercoledì 7 marzo (ore 20.45) andrà in scena un match decisivo per i Campioni d’Italia che hanno pareggiato all’andata (2-2) e che dunque sono costretti a vincere (o a ...

“Stop Isola dei Famosi”. Prima le polemiche - poi le voci - ora la decisione di Mediaset. Gli scandali sul programma hanno creato uno scompiglio pesante nei vertici di Canale 5. Che ora parlano ufficialmente : “Basta - abbiamo deciso così” : Momenti di passione all’Isola dei Famosi e di sicuro non stiamo parlando di ‘trasporto amoroso’. Tutt’altro, dal momento che quello che sta capitando in quest’ultima edizione del reality è un vero e proprio terremoto. In particolare questo ultimo fine settimana ha portato nuove rivelazioni da parte di altri naufraghi e tra smentite, conferme e macchina della verità somministrata alla Henger tutto continua a ...

Isola dei Famosi 2018 - caos tra Mediaset e Magnolia : il fotomontaggio contro il direttore di Canale 5 : L'occhio attento di 'Striscia la Notizia', evidenzia Giancarlo Scheri in un'immagine pungente e sarcastica durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi.

Svelato il palinsesto di 20 - il nuovo Canale Mediaset : Indietro 22 febbraio 2018 2018-02-22T16:01:13+00:00 ROMA – E’ per aprile il debutto di “20”, il nuovo canale Mediaset.La rete nascitura prenderà il posto di TeleCapri sul digitale terrestre, al tasto 20 del telecomando.Sul sito di Publitalia 80, concessionaria di pubblicità su Mediaset, è stato diffuso il listino prezzi del palinsesto primaverile del nuovo canale.Come è […] L'articolo Svelato il palinsesto di 20, il nuovo canale Mediaset ...