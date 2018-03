Camere | senza esito la riunione dei capigruppo c’è anche il Pd M5S non vuole incontrare

Obiettivo M5s : via subito vitalizi Camere - anche senza governo : Roma, 15 mar. , askanews, Comunque vada la partita del governo, il Movimento 5 stelle vuole portare a casa l'abolizione dei vitalizi dei parlamentari. E la vuole subito, immediatamente. Come primo ...

Presidenti delle Camere : senza la sponda del Pd Berlusconi fatica a tenere a bada Salvini : Si sente un po' orfano Silvio Berlusconi. senza il Pd il leader di Forza Italia è in difficoltà e preda dell'alleato leghista che dopo avergli preso qualche migliaio di voti, ora impone le sue scelte. ...

Isola dei Famosi : Jonathan e Bianca Atzei senza veli davanti alle teleCamere : Isola dei Famosi: Jonathan e Bianca Atzei senza costume davanti alle telecamere Il soggiorno all’insegna della spensieratezza e del confort su Isla Bonita ha particolarmente ispirato Bianca Atzei e Jonathan Kashanian nelle ultime ore. Dopo essersi aggiudicato il titolo di mejor quest’ultimo ha infatti deciso di godersi il premio offerto dalla produzione insieme alla cantante […] L'articolo Isola dei Famosi: Jonathan e Bianca ...

“Ti amo tanto”. Rosa è tornata a casa : l’abbraccio senza fine con mamma e papà. Il momento dell’atteso incontro immortalato dalle teleCamere di ‘”Chi l’ha visto?” : Dopo 10 mesi Rosa Di Domenico è torna a casa. Alle 17,35 la giovane, che aveva fatto perdere le sue tracce nel maggio del 2017, è arrivata all’aeroporto Capodichino di Napoli. Dopo una estenuante attesa Luigi Di Domenico e la moglie hanno potuto riabbracciare la figlia. Il video dell’incontro è stato pubblicato dalla pagina Facebook di Chi l’ha visto. Le immagini sono così emozionanti che non lasciano indifferenti ...

“Ma è impazzita? È nuda!”. Isola : Francesca Cipriani l’ha fatto davvero. La ex Pupa si spoglia davanti alle teleCamere. Via il costume e i naufraghi - increduli - rimangono senza parole : Mettendo da parte il canna-gate e i suoi protagonisti, Francesca Cipriani è probabilmente il personaggio di questa 13esima edizione dell’Isola dei Famosi. Uno dei più forti in assoluto di quelli attualmente in gioco. Sin dalla prima puntata del reality, la ex Pupa ed ex gieffina si è ‘distinta’. Ricordate l’attacco di panico prima di lanciarsi dall’elicottero? E poi, nei giorni a seguire, il malore, gli ...

Francesca Cipriani senza costume davanti le teleCamere dell’Isola : Isola dei Famosi, Francesca Cipriani toglie il costume davanti le telecamere: la reazione dei naufraghi senza Francesca Cipriani l’Isola dei Famosi non sarebbe la stessa. L’esuberante bionda sa sempre come lasciare i suoi compagni di avventura senza parole. Questa volta, la dolce ragazza ha deciso di accettare la sfida lanciatagli da Jonathan. In un momento […] L'articolo Francesca Cipriani senza costume davanti le telecamere ...

Lascia Camere d’albergo a senzatetto durante tempesta - hotel li caccia : “Servono documenti” : Lascia camere d’albergo a senzatetto durante tempesta, hotel li caccia: “Servono documenti” La donna aveva regalato le stanze già pagate ma per l’albergo c’è sempre bisogno dei documenti che il gruppetto di senzatetto non aveva, quindi li ha rimandati in strada.Continua a leggere La donna aveva regalato le stanze già pagate ma per l’albergo c’è […] L'articolo Lascia camere d’albergo a senzatetto durante tempesta, ...