Camere | Salvini | “Non faccio nomi | ma è ovvio che alla coalizione di centrodestra spetti

Camere - Salvini : ripartire da zero - con Pd : 17.20 "Pur di risolvere la situazione siamo pronti a tutto, tavoli e tavolini".Così il segretario della Lega Salvini commenta lo stallo sulle presidenze delle Camere . "Si riparte da zero e partecipi anche il Pd. Era quello che auspicavamo", aggiunge Salvini . Ai cronisti che chiedono se il Pd possa ambire a una delle presidenze, risponde: "Parliamo di tutto"."Non faccio nomi,ma è ovvio che una Camera vada al centrodestra".Ha sentito Di Maio ...

Di Maio e Salvini : accordo sulle Camere vista Governo Video : Con l’ accordo sulle presidenze delle Camere ormai raggiunto, Luigi Di Maio [ Video ] e #Matteo Salvini hanno fatto un passo in avanti verso il matrimonio tanto atteso. Neutralizzati gli oppositori interni attraverso la concessione della seconda e della terza carica dello Stato Senato a Forza Italia e Montecitorio a Roberto Fico, i due ex nemici sono ora pronti a gettarsi a capofitto nella loro sfida più ambiziosa: dare vita a un nuovo # Governo ...

Camere - Salvini : “Veto M5s su Romani? Nomi e cognomi siano condivisi da tutti i partiti” : “No, non si fanno Nomi ”. Così Matteo Salvini al termine della riunione dei senatori della Lega, partito che, dichiara il leader, “è pronto a rinunciare a qualcosa”. E poco dopo Salvini lo dice ancora più chiaramente: “Se serve a chiudere l’accordo e a far partire il più velocemente possibile il Parlamento la Lega è disposta a rinunciare alla Presidenza del Senato”. E il veto del M5s sul nome di Paolo ...

Sulle presidenze delle Camere Salvini e Berlusconi provano a ricucire : Dietro l'angolo c'è già lo scoglio del Def, ma sia nella Lega che nel Movimento 5 stelle, si dà per molto probabile che il documento che sta approntando il ministero dell'Economia non sarà decisivo. '...

Accordo sempre più vicino tra M5s e Lega per le presidenze delle Camere . Domani vertice Salvini-Berlusconi : Lo scenario prevede Montecitorio alla Lega per la coalizione di centrodestra mentre il Senato ai pentastellati. Salvini prova a rassicurare gli alleati ma la tensione con Forza Italia resta sempre ...

Centrodestra - mercoledì vertice a Palazzo Grazioli : Salvini e Berlusconi ancora distanti sulle presidenze delle Camere : Matteo Salvini ribadisce il suo no al Pd, Silvio Berlusconi rivendica la presidenza di un ramo del Parlamento. I nervi sono ancora tesi nel Centrodestra, ma il faccia a faccia tra i principali leader della coalizione è ormai in vista. mercoledì si ritroveranno a cena a Palazzo Grazioli, per discutere dei primi contatti avuti in questi giorni con Cinque Stelle, Pd e Leu sulle presidenze delle Camere. Ma le frasi, gli abboccamenti, i messaggi a ...