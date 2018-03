Camere | Rosato | ' Ok a confronto se si riparte da zero'

Camere - M5s rinvia assemblea dei gruppi. Rosato : “Confronto se si riparte da zero” : Il Partito Democratico, da un lato, è disposto al confronto “se si riparte da zero“. Il M5s, dall’altro, alle prese con i malumori della base per la trattativa con il centrodestra sulle presidenze delle Camere, rinvia l’assemblea congiunta dei gruppi di Montecitorio e Palazzo Madama convocata per le 13 sulla questione. Non si sblocca lo stallo nelle trattative intavolate dai partiti per tentare di trovare un accordo ...

