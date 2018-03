Camere | riunione dei capigruppo fallita

Presidenza delle Camere - incontro di Forza Italia in vista del confronto fra i capigruppo. Riunione anche del Pd : A palazzo Grazioli Silvio Berlusconi torna a riunire in serata lo stato maggiore di Forza Italia in vista dell' incontro con i capigruppo di tutte le forze politiche convocato dai Cinque stelle a ...

Camere : apertura Pd 'Ok a confronto se si riparte da zero'. Nuova riunione centrodestra : Ultime mosse prima della seduta delle Camere di domani che ha all'ordine del giorno l'elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama. Ieri il centrodestra ha invitato le altre forze ...

Camere - stasera 'caminetto' Pd. Domani riunione gruppi M5s : Partiti al lavoro in vista della prima riunione delle Camere di venerdì per l'elezione dei presidenti. E' in programma per questa sera, secondo quanto confermano all'Ansa diverse fonti, un vertice del ...