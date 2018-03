Camere | il centrodestra | il candidato per il Senato resta Romani Il Pd ai 5 stelle | ok

Camere : Centrodestra - Romani resta nome per il Senato : resta Paolo Romani , attuale capogruppo di Forza Italia al Senato , il nome su cui il Centrodestra punta per la presidenza del Senato . E' questa, a quanto si apprende, la decisione presa da Silvio ...

Camere : apertura Pd 'Ok a confronto se si riparte da zero'. Nuova riunione centrodestra : Ultime mosse prima della seduta delle Camere di domani che ha all'ordine del giorno l'elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama. Ieri il centrodestra ha invitato le altre forze ...

Centrodestra - intesa sulle Camere Berlusconi vuole il tavolo con il M5S : Senato a FI, Camera ai 5 Stelle che però dicono no a Romani. L’invito a un vertice tra i leader. Il Pd non va

Presidenti delle Camere : centrodestra - a noi il Senato a M5s la Camera : In una nota congiunta diffusa al termine del vertice a palazzo Grazioli, i leader propongono un inconmtro congiunto domani per concordare i nomi -

Camere - centrodestra : “A noi presidente del Senato - a M5s Camera. Invitiamo tutti i partiti a un incontro congiunto” : “Il centrodestra propone ai capigruppi parlamentari un comune percorso istituzionale che consenta alla coalizione vincente (il centrodestra ) di esprimere il presidente del Senato e al primo gruppo parlamentare M5s il presidente della Camera. A tal fine anche per concordare i nomi i leader del centrodestra invitano le altre forze politiche ad un incontro congiunto domani”. E’ quanto si legge in una nota diffusa al termine del vertice ...

Camere e Governo : sfida tra Centrodestra e blocco M5S-Partito Democratico Video : Nel momento in cui le ipotesi per la formazione di un nuovo Esecutivo si facevano difficili, il campo visivo e di battaglia si sposta sul Parlamento. Matteo Salvini ha alzato il telefono [ Video ], da buon leader, ed ha contattato personalmente Luigi Di Maio. Oggetto dello scambio, definito “franco e cordiale” dai rispettivi staff, è stato un accordo tacito e veloce sulle presidenze delle Camere . Di Maio è stato chiaro: a noi la Camera, resta il ...

Camere e Governo : sfida tra Centrodestra e blocco M5S-Partito Democratico : Nel momento in cui le ipotesi per la formazione di un nuovo Esecutivo si facevano difficili, il campo visivo (e di battaglia) si sposta sul Parlamento. Matteo Salvini ha alzato il telefono, da buon leader, ed ha contattato personalmente Luigi Di Maio. Oggetto dello scambio, definito “franco e cordiale” dai rispettivi staff, è stato un accordo tacito e veloce sulle presidenze delle Camere . Di Maio è stato chiaro: a noi la Camera, resta il Senato. ...

Centrodestra - mercoledì vertice a Palazzo Grazioli : Salvini e Berlusconi ancora distanti sulle presidenze delle Camere : Matteo Salvini ribadisce il suo no al Pd, Silvio Berlusconi rivendica la presidenza di un ramo del Parlamento. I nervi sono ancora tesi nel Centrodestra , ma il faccia a faccia tra i principali leader della coalizione è ormai in vista. mercoledì si ritroveranno a cena a Palazzo Grazioli , per discutere dei primi contatti avuti in questi giorni con Cinque Stelle, Pd e Leu sulle presidenze delle Camere . Ma le frasi, gli abboccamenti, i messaggi a ...

Lega-M5s : dialogo per governo e presidenze Camere. Ma si alza lo scontro nel centrodestra : Salvini: 'Un esecutivo coi 5 Stelle? Niente è impossibile, perché no?' Per Grillo serve un governo per il futuro con chi condivide una visione e non per le poltrone -