Camere - il centrodestra : il candidato per il Senato resta Romani. Berlusconi : "Di Maio deve parlare anche con me" : «Di Maio deve parlare anche con me...». Silvio Berlusconi ne fa una questione di principio, di metodo, ma anche di orgoglio e legittimazione politica. Durante il vertice di questa mattina...

Camere - Martina (Pd) : “Centrodestra e M5s capiscano di aver sbagliato impostazione” : Salta il tavolo per le Presidenze delle Camere. Apparentemente, al momento, c’è un ‘reset’ come detto da Matteo Salvini e dunque le candidature di Paolo Romani per il Senato e di Roberto Fico per la Presidenza di Montecitorio appaiono congelate, se non arenate. Il segretario reggente del Pd, entrando alla riunione del Partito democratico, sembra soddisfatto: “Se son rose fioriranno. La cosa importante è che il ...

Camere - Salvini : “Non faccio nomi - ma è ovvio che alla coalizione di centrodestra spetti una delle due cariche” : “Non faccio nomi, ma che una Camera vada al centrodestra è ovvio”. Così Matteo Salvini dopo la riunione con i deputati della Lega, in merito allo stallo sulle presidenze e al veto del M5s su Paolo Romani. Il segretario della Lega non ha però risposto a chi gli chiedeva se il capogruppo forzista al Senato Paolo Romani resta o meno in campo, aprendo al dialogo con gli altri partiti: “Tutti possono discutere”. L'articolo ...

Camere - il centrodestra : il candidato per il Senato resta Romani. Il Pd ai 5 stelle : ok al confronto se si riparte da zero : resta Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, il nome su cui il centro destra punta per la presidenza del Senato. È questa, a quanto si apprende, la decisione presa da...

Camere - Di Maio stoppa il centrodestra : «Per noi Romani al Senato è invotabile» : Il capo politico del M5S non cede davanti alla proposta unitaria del centrodestra del capogruppo azzurro a palazzo Madama. Poi propone un incontro tra tutti i capigruppo

Presidenze Camere - domani si vota : il Centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l’assemblea degli eletti M5s : Presidenze Camere, domani si vota: il Centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l’assemblea degli eletti M5s Presidenze Camere, domani si vota: il Centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l’assemblea degli eletti M5s Continua a leggere

Presidenze Camere : M5S rinvia assemblea - vertice Centrodestra - Pd apre | : Vigilia dell'insediamento del Parlamento. Berlusconi chiama Di Maio a un confronto fra i leader di tutti i partiti a garanzia di ogni intesa. I Dem aprono all'incontro chiesto dal Centrodestra: "Noi ...

Camere : Nuovo vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli : Il segretario della Lega Matteo Salvini e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sono appena giunti a Palazzo Grazioli per un Nuovo vertice con Silvio Berlusconi. Al centro dell'incontro il ...

Camere : apertura Pd 'Ok a confronto se si riparte da zero'. Nuova riunione centrodestra : Ultime mosse prima della seduta delle Camere di domani che ha all'ordine del giorno l'elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama. Ieri il centrodestra ha invitato le altre forze ...

Centrodestra - intesa sulle CamereBerlusconi vuole il tavolo con il M5S : Senato a FI, Camera ai 5 Stelle che però dicono no a Romani. L’invito a un vertice tra i leader. Il Pd non va

Governo M5s-Centrodestra/ Nomine Camere - Di Maio : asse con Salvini ma la base teme Berlusconi : Centrodestra, pronto Governo con M5s? Le Nomine di Camera e Senato, i dubbi sull'asse Di Maio-Salvini e i timori per Berlusconi e Meloni. Vertice a Palazzo Grazioli e prossimi scenari(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:38:00 GMT)

Presidenti delle Camere : centrodestra - a noi il Senato a M5s la Camera : In una nota congiunta diffusa al termine del vertice a palazzo Grazioli, i leader propongono un inconmtro congiunto domani per concordare i nomi -