Camere | Di Maio | Romani presidente per noi è invotabile

Di Maio : difficoltà su presidenti Camere - ora summit fra tutti : Roma, 22 mar. , askanews, 'Nelle ultime ore notiamo che ci sono difficoltà nel percorso che porta all'individuazione dei presidenti delle Camere. Il Pd si è rifiutato di partecipare al tavolo di ...

Camere - Di Maio stoppa il centrodestra : «Per noi Romani al Senato è invotabile» : Il capo politico del M5S non cede davanti alla proposta unitaria del centrodestra del capogruppo azzurro a palazzo Madama. Poi propone un incontro tra tutti i capigruppo

GOVERNO DI MAIO-SALVINI-BERLUSCONI/ Accordo sulle Camere - rebus nomine : salta assemblea M5s : Accordo Di Maio-Salvini sulle Camere: duello in vista del GOVERNO sui responsabili, con spettro dell'opposizione. A chi la maggioranza? Spunta il "nodo" Berlusconi(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 14:12:00 GMT)

Di Maio e Salvini : accordo sulle Camere vista Governo Video : Con l’accordo sulle presidenze delle Camere ormai raggiunto, Luigi Di Maio [Video] e #Matteo Salvini hanno fatto un passo in avanti verso il matrimonio tanto atteso. Neutralizzati gli oppositori interni attraverso la concessione della seconda e della terza carica dello Stato Senato a Forza Italia e Montecitorio a Roberto Fico, i due ex nemici sono ora pronti a gettarsi a capofitto nella loro sfida più ambiziosa: dare vita a un nuovo #Governo ...

Governo M5s-Centrodestra/ Nomine Camere - Di Maio : asse con Salvini ma la base teme Berlusconi : Centrodestra, pronto Governo con M5s? Le Nomine di Camera e Senato, i dubbi sull'asse Di Maio-Salvini e i timori per Berlusconi e Meloni. Vertice a Palazzo Grazioli e prossimi scenari(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:38:00 GMT)

DI MAIO - Camere E GOVERNO/ Toto-nomi Presidenti : avanzano Roberto Fico e Lucia Borgonzoni : GOVERNO e nomine CAMERE: Di MAIO "noi decisivi, chiediamo la presidenza della Camera". Toto-nomi e asse Lega-M5s: al Senato centrodestra diviso tra Bongiorno, Romani e Bernini(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 18:32:00 GMT)

Camere. Di Maio : decisivi per scelta - a noi la Camera. Al via la registrazione dei deputati : Come al Senato, dove i neo eletti sono 207, anche alla Camera ci sarà un ricambio record con il 66% degli onorevoli alla prima legislatura. Un turn over particolarmente massiccio si registra nel M5s e nella Lega che hanno ingrossato le fila come mai prima d'ora

M5S-Lega - si cerca l'intesa sui presidenti delle Camere. Di Maio : 'Apprezziamo atteggiamento di Mattarella' : Ancora due giorni e poi il nuovo Parlamento sarà chiamato ad eleggere i presidenti del Senato e della Camera, primo atto della legislatura. Si intensificano i contatti tra M5s e Lega su questa partita ...

M5s - Di Maio ai neoeletti : 'L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo' : "L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi". Lo ha detto il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, accogliendo a ...

Di Maio : elezione presidenti Camere partita per abolire vitalizi : Roma, 20 mar. , askanews, 'L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi'. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, Luigi Di Maio,...