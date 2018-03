Camere | Di Maio | «Romani è invotabile»  Salvini | le trattative sono azzerate

M5S e Lega - niente accordo sulle Camere : 'Di Maio non vuole Romani' E il Pd vuole azzerare tutto : Cinquestelle e centrodestra al rush finale per definire un accordo stabile sui prossimi presidenti delle Camere . Luigi Di Maio ha rinviato l'assemblea plenaria con i parlamentari penstastellati ...

M5S e Lega - salta l'accordo sulle Camere : 'Di Maio non vuole Romani al Senato' : Cinquestelle e centrodestra al rush finale per definire un accordo stabile sui prossimi presidenti delle Camere . Luigi Di Maio ha rinviato l'assemblea plenaria con i parlamentari penstastellati ...

M5S e Lega - niente accordo sulle Camere : "Di Maio non vuole Romani" E il Pd vuole azzerare tutto : Cinquestelle e centrodestra al rush finale per definire un accordo stabile sui prossimi presidenti delle Camere . Luigi Di Maio ha rinviato l'assemblea plenaria con i parlamentari penstastellati...

M5S e Lega - salta l'accordo sulle Camere : «Di Maio non vuole Romani al Senato» : Cinquestelle e centrodestra al rush finale per definire un accordo stabile sui prossimi presidenti delle Camere . Luigi Di Maio ha rinviato l'assemblea plenaria con i parlamentari penstastellati...

M5S e Lega - niente accordo sulle Camere : "Di Maio non vuole Romani". E il Pd vuole azzerare tutto : Cinquestelle e centrodestra al rush finale per definire un accordo stabile sui prossimi presidenti delle Camere . Luigi Di Maio ha rinviato l'assemblea plenaria con i parlamentari penstastellati...

Camere - Di Maio : Romani presidente per noi è invotabile : Roma, 22 mar. , askanews, 'Per noi Romani è invotabile'. Lo ha ribadito su Facebook il leader M5S Luigi Di Maio, a seguito dell'indicazione per la presidenza del Senato da parte del vertice del ...