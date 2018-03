ilfattoquotidiano

: Camere, Bongiorno: “Io presidente? Avete terrorizzato miei clienti. Il nome della Lega era… - TutteLeNotizie : Camere, Bongiorno: “Io presidente? Avete terrorizzato miei clienti. Il nome della Lega era… - zebbidi975 : MORE ON BONGIORNO FOR PRESIDENT!! Presidenze Camere, perché Giulia Bongiorno è una pillola amara per Berlusconi… - Loris10188073 : RT @AugustoMinzolin: Sulle presidenze delle Camere ogni giornale dice il contrario dell'altro. La Repubblica: Bongiorno al Senato - Fracas… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) “Ilera Calderoli, a me non è mai stato proposto né accettato, probabilmente non ero all’altezza”. Così Giulia, neosenatrice, smentisce la sua candidatura adel Senato. “Il miolofatto voi – dice l’avvocato ai cronisti lasciando la riunione del gruppo in Senato – e si sono terrorizzati alcuni”. L'articolo: “Io. Ilera Calderoli, io non all’altezza” proviene da Il Fatto Quotidiano.