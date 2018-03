Camere | Battelli M5s | “Il no ai condannati resta un punto fermo per noi | nessuna

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 marzo 2018) “Il M5s è e deve rimaneresul no aiper le presidenze di Camera e Senato, togliamoci dalla testa che ci sono aperture in senso contrario. Il no aiunper noi”. Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle Sergio, intercettato dai cronisti fuori da Montecitorio L'articolo(M5s): “Il no aiunper noi,apertura” proviene da Il Fatto Quotidiano.