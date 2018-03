Camere | apertura Pd ' Ok a confronto se si riparte da zero' Nuova riunione centrodestra

Meno 3 all'apertura delle Camere . M5s conferma : 'Montecitorio per noi' : I due capigruppo in pectore, Toninelli e Grillo, incontrano le delegazioni di Pd, Leu, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Al centrodestra, che a questo punto avrà la presidenza del Senato, ...

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus potrebbero avere fotoCamere con apertura F/1.5 e F/1.4 : Stando ad una delle ultime indiscrezioni, i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus dovrebbero poter contare su un comparto fotografico migliorato L'articolo I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus potrebbero avere fotocamere con apertura F/1.5 e F/1.4 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.