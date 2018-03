Camera e Senato | l' elezione dei Presidenti in diretta su ANSA it

Presidenti di Camera e Senato - salta tutto. In corso il vertice dei capigruppo : Di Maio: "No a Romani, cerchiamo tutti insieme figure di garanzia". Alle 20 riunione dei rappresentanti di tutte le forze politiche negli uffici dei 5 stelle Presidenza della Camera, si fa il nome di ...

Elezioni dei Presidenti di Camera e Senato<br>Trattative ancora in alto mare : La partita sulle presidenze di Camera e Senato sembra ancora lunga e incerta, anche se domani già si vota. Oggi, infatti, dopo il nuovo vertice del Centrodestra che ha dato lo stesso risultato di ieri, ossia la convergenza di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia sulla candidatura di Paolo Romani come Presidente del Senato, è presto arrivata, via Facebook, la replica del leader del M5S, Luigi Di Maio, che ha scritto:"Nelle ultime ore notiamo ...

Come si eleggono i presidenti della Camera e del Senato? Tutto quello che c'è da sapere su voti - quorum e procedure : Venerdì le due Assemblee saranno chiamate (rispettivamente alle 11 a Montecitorio e alle 10:30 a Palazzo Madama) ad adempiere al loro primo atto della legislatura: l'elezione dei successori di Laura Boldrini e Pietro Grasso.Ecco, in dettaglio, le procedure per eleggere chi siede negli scranni più alti di Montecitorio e Palazzo Madama. Le sedute saranno presiedute da Roberto Giachetti (Pd) e dal senatore a vita Giorgio Napolitano: ...

La Camera ai “grillini” - il Senato a Fi. Ma c’è il veto dell’M5S su Romani : La Lega lascia la presidenza di Palazzo Madama all’alleato e in cambio candida Fedriga in Friuli. I pentastellati: niente indagati. Il Pd si tira fuori: esito già scritto

Senato a Fi - Camera a M5S : salgono le quotazioni di Bernini e Fico : Berlusconi, Salvini e Meloni offrono un patto a M5s sull'elezione dei presidenti delle Camere: riconoscimento pieno al Movimento in quanto «primo gruppo parlamentare», con la...

Vertice del Centrodestra : "A noi la presidenza del Senato - al M5S la Camera" : A Palazzo Grazioli oggi si è riunito il Centrodestra, la coalizione che ha vinto, senza maggioranza, le elezioni del 4 marzo. Hanno partecipato Silvio Berlusconi e Niccolò Ghedini per Forza Italia, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti per la Lega, Giorgia Meloni e Ignazio la Russa per Fratelli d'Italia. Al termine del Vertice è stato diramato un comunicato ufficiale, eccolo:"Il Centrodestra propone ai capigruppi parlamentari un comune ...

