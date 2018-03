Camera | Boldrini | “Se a succedermi sarà un Cinque stelle | non porti avanti istanze di

Laura Boldrini lascia la Camera : 'Spartire le poltrone è da Prima Repubblica' ma a lei fu data così : L'accordo sulle presidenze delle Camere fra M5S-centrodestra alla Boldrini ricorda 'la Prima Repubblica'. La presidente della Camera, Laura Boldrini, sta per lasciare l'incarico e a margine di un ...

Bella Ciao - la partigiana Boldrini non sarà più presidente della Camera : E però abbiamo visto, in questi cinque anni, la funzione e il ruolo della Terza Carica dello Stato divenire megafono per quella visione di mondo clamorosamente fallita, basata sull'irrompere di nuovi ...

presidenti Camera fini boldrini casini bertinotti pivetti violante : Venerdì 23 marzo si svolgerà la prima seduta del nuovo Parlamento che darà ufficialmente il via alla XVIII legislatura. E già aleggia su palazzo Montecitorio quella che alcuni osservatori si dilettano a definire la 'maledizione' dello scranno piu' alto. Nessuna leggenda, nessuna credenza popolare. Più semplicemente si tratta di una semplice analisi della cronistoria ...

Scalfari : 'Bisogna eleggere la Boldrini alla Camera e la Bonino al Senato' Video : Le recenti elezioni del 4 marzo 2018 hanno sancito una netta vittoria per il Movimento 5 Stelle e il centrodestra, nonché una drastica sconfitta [Video]del Partito Democratico e della sinistra in generale. Tali risultati sono stati visti da alcuni analisti e opinionisti come la certificazione della vittoria dello 'spirito populista' contro l'attuale establishment e le élite di stampo liberal. Tra chi sostiene questa tesi partendo da posizioni di ...

Camera e Senato - è la settimana del "toto-presidenti" per i successori di Boldrini e Grasso : Lega e Movimento 5 stelle saranno con ogni probabilità i due partiti a spartirsi la presidenza delle Camere. Circolano già anche i nomi. L'accordo tra M5s e Lega potrebbe portare Danilo...

Camera - seggi - eletti e risultati Elezioni 2018/ Ripescati : da Minniti a Boldrini - chi entra col proporzionale : Camera seggi ed eletti, risultati Elezioni 2018: centrodestra prende 260 parlamentari, 221 al M5s, non c'è maggioranza. Centrosinistra: si salva Gentiloni. Tutti Ripescati col proporzionale(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:50:00 GMT)

Elezioni - big "ripescati" col proporzionale : ci sono anche Minniti - Bersani e la Boldrini Alla Camera M5s ottiene 211 deputati : Il calcolo dei seggi per la ripartizione nella Camera "salva" chi è stato sconfitto nei collegi uninominali: tra gli altri grandi nomi figurano Franceschini e Bersani. Il centrodestra ha 260 deputati, di cui assegnati col proporzionale: 73 Alla Lega, 59 a ForzaItalia, 19 a FdI. Il Pd ne ha per ora 112 in totale

“Boldrini - la dichiaro in arresto”. Irruzione di Pappalardo - il comizio finale della presidente della Camera finisce nel caos : Durante il discorso di chiusura della sua campagna elettorale, Laura Boldrini (LeU) è stata contestata da un gruppo di persone guidate dal generale Antonio Pappalardo che voleva consegnarle un mandato d’arresto per l’incostituzionalità del Parlamento di cui lei è stata presidente. Al termine dell’episodio, la stessa Boldrini ha commentato divertita: “Pappalardo non ci ha intimiditi, ci ha fatto ridere” L'articolo ...

M5S punta alla presidenza della Camera : Carelli o Fico i nomi per il dopo Boldrini : La convinzione che la carica «spetti al primo partito». Montecitorio si pensa al deputato uscente o all’ex giornalista di Sky. Per lo Sport Bagatta fa un passo indietro

Laura Boldrini - partiti in agitazione su chi verrà dopo di lei alla Camera : Oltre alla preoccupazione per quale sarà il prossimo governo, i partiti hanno un altro problema che riguarda il post voto: la presidenza delle due Camere. Infatti, soltanto una volta assegnate, le ...