Camera | Boldrini | “Se a succedermi sarà un Cinque stelle | assuma ruolo di garanzia e non

Camera - Boldrini : “Se a succedermi sarà un Cinque stelle - non porti avanti istanze di partito” : “Chi mi succederà dovrà abbandonare le istanze della propria parte politica e assumere un ruolo di assoluta garanzia e sobrietà: se sarà un 5 stelle, dovrà naturalmente essere all’altezza del delicato compito. Io ho posto al centro la questione femminile in questi anni ma sono certa che anche chi verrà dopo continuerà sulla stessa falsariga. Per quanto riguarda l’Aventino del Pd non commento, ricordo a tutti però che mentre ...

Laura Boldrini lascia la Camera : 'Spartire le poltrone è da Prima Repubblica' ma a lei fu data così : L'accordo sulle presidenze delle Camere fra M5S-centrodestra alla Boldrini ricorda 'la Prima Repubblica'. La presidente della Camera, Laura Boldrini, sta per lasciare l'incarico e a margine di un ...

Bella Ciao - la partigiana Boldrini non sarà più presidente della Camera : E però abbiamo visto, in questi cinque anni, la funzione e il ruolo della Terza Carica dello Stato divenire megafono per quella visione di mondo clamorosamente fallita, basata sull'irrompere di nuovi ...

presidenti Camera fini boldrini casini bertinotti pivetti violante : Venerdì 23 marzo si svolgerà la prima seduta del nuovo Parlamento che darà ufficialmente il via alla XVIII legislatura. E già aleggia su palazzo Montecitorio quella che alcuni osservatori si dilettano a definire la 'maledizione' dello scranno piu' alto. Nessuna leggenda, nessuna credenza popolare. Più semplicemente si tratta di una semplice analisi della cronistoria ...

Scalfari : 'Bisogna eleggere la Boldrini alla Camera e la Bonino al Senato' Video : Le recenti elezioni del 4 marzo 2018 hanno sancito una netta vittoria per il Movimento 5 Stelle e il centrodestra, nonché una drastica sconfitta [Video]del Partito Democratico e della sinistra in generale. Tali risultati sono stati visti da alcuni analisti e opinionisti come la certificazione della vittoria dello 'spirito populista' contro l'attuale establishment e le élite di stampo liberal. Tra chi sostiene questa tesi partendo da posizioni di ...

Camera e Senato - è la settimana del "toto-presidenti" per i successori di Boldrini e Grasso : Lega e Movimento 5 stelle saranno con ogni probabilità i due partiti a spartirsi la presidenza delle Camere. Circolano già anche i nomi. L'accordo tra M5s e Lega potrebbe portare Danilo...

Elezioni - big "ripescati" col proporzionale : ci sono anche Minniti - Bersani e la Boldrini Alla Camera M5s ottiene 211 deputati : Il calcolo dei seggi per la ripartizione nella Camera "salva" chi è stato sconfitto nei collegi uninominali: tra gli altri grandi nomi figurano Franceschini e Bersani. Il centrodestra ha 260 deputati, di cui assegnati col proporzionale: 73 Alla Lega, 59 a ForzaItalia, 19 a FdI. Il Pd ne ha per ora 112 in totale

“Boldrini - la dichiaro in arresto”. Irruzione di Pappalardo - il comizio finale della presidente della Camera finisce nel caos : Durante il discorso di chiusura della sua campagna elettorale, Laura Boldrini (LeU) è stata contestata da un gruppo di persone guidate dal generale Antonio Pappalardo che voleva consegnarle un mandato d’arresto per l’incostituzionalità del Parlamento di cui lei è stata presidente. Al termine dell’episodio, la stessa Boldrini ha commentato divertita: “Pappalardo non ci ha intimiditi, ci ha fatto ridere” L'articolo ...

M5S punta alla presidenza della Camera : Carelli o Fico i nomi per il dopo Boldrini : La convinzione che la carica «spetti al primo partito». Montecitorio si pensa al deputato uscente o all’ex giornalista di Sky. Per lo Sport Bagatta fa un passo indietro

