Camera ai grillini | Senato a Fi Ma c’è il veto M5S su Romani 

I grillini vogliono la Camera In pole Fraccaro e Carelli : La richiesta contiene una minaccia: se il M5s non otterrà la presidenza della Camera dei deputati sarà paralisi. Il 23 marzo cominceranno a Montecitorio i lavori della nuova legislatura: il primo ...

Governo - Salvini chiama Di Maio/ Patto Lega-M5s - Camera ai grillini : il Pd ‘spera’ in Berlusconi : Salvini chiama Di Maio su Camere e nomine: primo contatto e possibile piano su Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. il Pd spera in Berlusconi.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:55:00 GMT)