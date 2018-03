Cambridge Analytica | Guardian | ‘Facebook fornì a Kogan 57 miliardi di amicizie’ Usa

Facebook : Mueller indaga su Trump-Cambridge Analytica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Pacco sospetto alla sede di Cambridge Analytica - ma era falso allarme - : Per precauzione la polizia ha evacuato l'edificio di New Oxford Street a Londra. Dopo i controlli, la situazione è tornata alla normalità. La società è nella bufera per il presunto abuso dei dati ...

Caso Facebook - Cambridge Analytica - Zuckerberg : "Sì - abbiamo commesso degli errori" : Nella serata di mercoledì 21 marzo Mark Zuckerberg è intervenuto in prima persona sul Caso Facebook – Cambridge Analytica, la società che ha avviato la raccolta dati sul social network, a quanto pare, per conto di Steve Bannon, l'ex collaboratore di Donald Trump. La “talpa” Chris Wylie ha reso pubblico quello che è stato ormai definito uno “scandalo” a livello mondiale, ma se pare che anche prima la pratica di profilare i potenziali elettori ...

Cambridge Analytica - Facebook è la risposta : di Andrea Rui E qual’è la domanda? Spesso tengo interventi nelle scuole sulle buone prassi da tenere nei propri comportamenti in rete e sull’importanza di prestare attenzione a ciò che si divulga di sé stessi (per non parlare di ciò che raccontiamo degli altri, spesso senza averne l’autorizzazione). E sempre chiedo quanto ciascuno presti attenzione alle informazioni che divulga. La risposta che mi viene praticamente sempre fornita da allievi, ...

Il caso FACEBOOK-CAMBRIDGE ANALYTICA potrebbe essere stato utile per evitare dei danni molto seri a Wall Street e ai grandi investitori finanziari.

Facebook Come Cancellarsi Dopo Lo Scandalo Cambridge Analytica : Vuoi eliminare il tuo account Facebook per proteggere la tua privacy? Ecco il modo più semplice e veloce! Cancella ed elimina subito il tuo account Facebook per impedire al social network di spiarti e di rivendere i tuoi dati personali ad altre società Facebook Come Cancellarsi In Pochi Passi Nuovo giorno, nuova guida dedicata a Facebook, il social […]

Dopo Cambridge Analytica Facebook annuncia 6 cambiamenti : (Photo: LOIC VENANCE/AFP/Getty Images) Dopo giorni di silenzio, pagati a caro prezzo a Wall Street, Facebook dice la sua sul caso Cambridge Analytica. Lo fa con un post del suo fondatore, che si scusa e si giustifica. E lo fa con un post sul blog, in cui spiega alcune novità che saranno introdotte sulla piattaforma. Sei punti, nello specifico: 1. Controllare la piattaforma. Come spiegato da Mark Zuckerberg, Facebook promette di controllare ...

La versione di Mark Zuckerberg su Cambridge Analytica : Il CEO di Facebook ha ammesso di avere commesso errori e ha annunciato nuove regole per proteggere meglio i dati degli utenti, e aiutarli a capire chi li utilizza The post La versione di Mark Zuckerberg su Cambridge Analytica appeared first on Il Post.

Cambridge Analytica – Facebook - il mea culpa di Zuckerberg : “Sono responsabile di quanto accaduto” : “Sono responsabile di quello che è successo”. Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti su Facebook e fa mea culpa. “Abbiamo fatto degli errori, c’è ancora molto da fare”, scrive sulla sua pagina personale del social media. “Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati, e se non riusciamo a farlo non meritiamo di essere al vostro servizio”, ha aggiunto il ...

Cambridge Analytica e Facebook - class action contro il social/ Rialzo in Borsa ma resta malcontento azionisti : Facebook, caso Cambridge Analytica: spunta il nome di Steve Bannon, ex stratega di Trump. Il cda dell'agenzia ha sospeso con effetto immediato l'ad Alexander Nix (Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:00:00 GMT)

Come nasce l'inchiesta su Cambridge Analytica? : L'azienda ha sede a Londra, ed è stata fondata nel 2013 Come distaccamento di un'altra azienda, il gruppo Strategic Communication Laboratories , Scl, , che offre servizi simili in tutto il mondo. In ...

Scandalo dati - l’autore dell’app : “Io capro espiatorio di Facebook e Cambridge Analytica” : Aleksandr Kogan si definisce un «capro espiatorio» per coprire le responsabilità di Cambridge Analytica e di Facebook. Il ricercatore dell’università di Cambridge di origini moldave, autore dell’app “This is Your Digital Life”, usata per raccogliere i dati degli utenti del social network e dei loro contatti, si sfoga in un’intervista alla Bbc, aff...

Cambridge Analytica - chi è il ‘vegano gay canadese’ che ha messo nei guai Zuckerberg : Christopher Wylie ha 28 anni ma ha imparato a combattere quando era davvero piccino. Il giovane che ha scoperchiato il vaso di Pandora della terribile vicenda in cui si intrecciano i destini di Facebook, Cambridge Analytica e soprattutto dei nostri dati personali, arriva dal Canada e il coraggio di denunciare tutto e tutti ha radici profonde. La vita lo ha costretto ad affrontare prove drammatiche, durissime, spietate, cucendogli addosso la ...