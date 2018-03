Cambridge Analytica | Facebook è la risposta

FACEBOOK-Cambridge ANALYTICA/ Lo scandalo che serve a Wall Street : ecco le prove : Il caso FACEBOOK-CAMBRIDGE ANALYTICA potrebbe essere stato utile per evitare dei danni molto seri a Wall Street e ai grandi investitori finanziari. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 06:02:00 GMT)SPY FINANZA/ Così il debito aumenta il potere del "Grande fratello" globale, di M. BottarelliFACEBOOK E CAMBRIDGE ANALYTICA/ Quando scopri che il prodotto siamo noi, di S. Luciano

Facebook Come Cancellarsi Dopo Lo Scandalo Cambridge Analytica : Vuoi eliminare il tuo account Facebook per proteggere la tua privacy? Ecco il modo più semplice e veloce! Cancella ed elimina subito il tuo account Facebook per impedire al social network di spiarti e di rivendere i tuoi dati personali ad altre società Facebook Come Cancellarsi In Pochi Passi Nuovo giorno, nuova guida dedicata a Facebook, il social […]

Dopo Cambridge Analytica Facebook annuncia 6 cambiamenti : (Photo: LOIC VENANCE/AFP/Getty Images) Dopo giorni di silenzio, pagati a caro prezzo a Wall Street, Facebook dice la sua sul caso Cambridge Analytica. Lo fa con un post del suo fondatore, che si scusa e si giustifica. E lo fa con un post sul blog, in cui spiega alcune novità che saranno introdotte sulla piattaforma. Sei punti, nello specifico: 1. Controllare la piattaforma. Come spiegato da Mark Zuckerberg, Facebook promette di controllare ...

La versione di Mark Zuckerberg su Cambridge Analytica : Il CEO di Facebook ha ammesso di avere commesso errori e ha annunciato nuove regole per proteggere meglio i dati degli utenti, e aiutarli a capire chi li utilizza The post La versione di Mark Zuckerberg su Cambridge Analytica appeared first on Il Post.

Cambridge Analytica – Facebook - il mea culpa di Zuckerberg : “Sono responsabile di quanto accaduto” : “Sono responsabile di quello che è successo”. Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti su Facebook e fa mea culpa. “Abbiamo fatto degli errori, c’è ancora molto da fare”, scrive sulla sua pagina personale del social media. “Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati, e se non riusciamo a farlo non meritiamo di essere al vostro servizio”, ha aggiunto il ...

Cambridge Analytica e Facebook - class action contro il social/ Rialzo in Borsa ma resta malcontento azionisti : Facebook, caso Cambridge Analytica: spunta il nome di Steve Bannon, ex stratega di Trump. Il cda dell'agenzia ha sospeso con effetto immediato l'ad Alexander Nix (Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:00:00 GMT)

Come nasce l’inchiesta su Cambridge Analytica? : Dalla raccolta dei dati tra gli utenti dei social network alla campagna elettorale di Donald Trump. L’origine dell’inchiesta che fa paura a Facebook. Leggi

Scandalo dati - l’autore dell’app : “Io capro espiatorio di Facebook e Cambridge Analytica” : Aleksandr Kogan si definisce un «capro espiatorio» per coprire le responsabilità di Cambridge Analytica e di Facebook. Il ricercatore dell’università di Cambridge di origini moldave, autore dell’app “This is Your Digital Life”, usata per raccogliere i dati degli utenti del social network e dei loro contatti, si sfoga in un’intervista alla Bbc, aff...

Cambridge Analytica - chi è il ‘vegano gay canadese’ che ha messo nei guai Zuckerberg : Christopher Wylie ha 28 anni ma ha imparato a combattere quando era davvero piccino. Il giovane che ha scoperchiato il vaso di Pandora della terribile vicenda in cui si intrecciano i destini di Facebook, Cambridge Analytica e soprattutto dei nostri dati personali, arriva dal Canada e il coraggio di denunciare tutto e tutti ha radici profonde. La vita lo ha costretto ad affrontare prove drammatiche, durissime, spietate, cucendogli addosso la ...

Facebook ha perso 50 miliardi di dollari per lo scandalo Cambridge Analytica : Il titolo Facebook ha ceduto a Wall Street lunedì il 6,8%, il maggiore singolo ribasso dal marzo 2014, osserva MarketWatch: il sell-off ha comportato una perdita complessiva di valore di 40 miliardi rispetto alla quotazione del venerdì precedente. Con la flessione proseguita martedì, nell’arco delle 48 ore complessive di movimento borsistico la più acuta dalla quotazione del titolo nel 2012, la perdita virtuale della due giorni si è ...

Caso Cambridge Analytica allarmante : Il Caso di Cambridge Analytica è allarmante. E non solo per una questione di privacy degli utenti dei social network.La possibilità di profilare in profondità gli utenti (si parla di 51 milioni nei soli Stati Uniti) e di intervenire durante le campagne elettorali sulla formazione delle opinioni dei cittadini, attraverso profili falsi, agenzie false, notizie false, create ad arte per indirizzare un racconto, mette in crisi il ...

Cosa dice il Garante Europeo per la Privacy sul caso Cambridge Analytica : Giovanni Buttarelli (Foto: European Parliament/Flickr CC) Nel bel mezzo dello scandalo su Cambridge Analytica il Garante Europeo per la Protezione dei Dati (EDPS) Giovanni Buttarelli ha pubblicato la sua opinione sugli effetti dello sfruttamento dei dati personali degli utenti quando vengono usati per manipolare le loro scelte, in particolare quelle elettorali. #EDPS @Buttarelli_G publishes opinion on online manipulation: #fakenews a symptom of ...

Bannon dietro i dati di Cambridge Analytica : Secondo una talpa l'ex stratega della Casa Bianca stimolò la società inglese affinché profilasse gli elettori americani. E ora spunta il cofondatore di WhatsApp, Brian Acton (diventato miliardario vendendo la sua app proprio a Zuckerberg), che chiede a tutti di lasciare il social network.