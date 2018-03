Calo per Sotheby' s

Borsa : Europa amplia le perdite - indici in Calo dell'1% : Per l'Eurotower la crescita dell'economia europea 'e' rimasta robusta nel quarto trimestre del 2017 e continua ad essere generalizzata nei diversi paesi'. In piu' 'i risultati delle ultime indagini ...

Giornata Mondiale dell’Acqua : ecco il deCalogo per controllarne la qualità - diminuire gli sprechi e le fonti di inquinamento : La utilizziamo tutti i giorni per lavarci, per cucinare, per innaffiare le piante e soprattutto la beviamo per idratarci. È l’acqua di casa, l’acqua potabile che spesso utilizziamo come fosse una risorsa infinita, senza renderci conto che invece non lo è e che va protetta, risparmiata. L’acqua è un bene prezioso e dovremmo tutti ricordarci, mentre ci laviamo i denti o mentre facciamo un bagno con l’acqua potabile, che 1 miliardo di persone nel ...

Dieta dimagrante da 1200 Calorie per la donna sedentaria : La Dieta da 1200 calorie è indicata per le donne che hanno una vita sedentaria. Non è adatta a tutti. Ecco cosa si mangia.

Allerta Meteo Sardegna : ancora piogge e temporali nelle prossime ore - temperature in Calo : E’ stata prolungata fino alla mezzanotte di mercoledi’ 21 marzo l’Allerta Meteo della Protezione civile regionale per rischio idrogeologico con criticita’ ordinaria (gialla). Le zone interessate sono l’Iglesiente, il Campidano, Montevecchio-Pischilappiu e Tirso. Mentre il vento ha lasciato la Sardegna, su tutta l’isola rimane la pioggia e le basse temperature e, almeno fino a meta’ della prossima ...

Svizzera : 103 morti per incidenti in montagna nel 2017 - numero in Calo : Nel 2017 sulle montagne svizzere sono morte 103 persone in incidenti, dieci in meno del 2016: il dato si deve alla minore attività dovuta alla scarsità di neve e al tempo variabile, secondo il Club Alpino Svizzero (CAS). Sono diminuiti – si spiega in una nota – coloro che hanno perso la vita in escursioni ad alta quota (da 31 a 21), nello sci-escursionismo (da 18 a 10) e nell’alpinismo (da 4 a 2). Sono invece aumentate (da 43 a ...

Perrigo in forte Calo : Aggressivo avvitamento per Perrigo , che tratta in perdita del 2,90% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Perrigo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

Spermatozoi : un Calo mette a rischio fertilità e salute maschile : Se gli Spermatozoi maschili sono pigri o presenti in una bassa concentrazione questo indicherebbe probabili rischi non solo dal punto di vista della fertilità, ma anche della salute generale del genere maschile. Uno studio coordinato dal Dottor Alberto Ferlin dell'università di Brescia avrebbe, inoltre, riscontrato una correlazione diretta con una maggiore probabilità di soffrire di problemi cardiovascolari, come pure di diabete ed ...

Tokyo - la Borsa chiude in Calo : l'indice Nikkei perde lo 0 - 90% : La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in ribasso, appesantita dalla rivalutazione dello yen, mentre gli investitori si concentrano sulla riunione della Federal Reserve e il ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : Carolina Kostner - il Calore e l’affetto del pubblico per tentare l’assalto al podio : A distanza di otto anni dall’ultimo Mondiale disputato in Italia, quello di Torino 2010 chiuso in quinta posizione, e a dodici dalla maledetta Olimpiade del 2006, la regina del ghiaccio Carolina Kostner la prossima settimana cercherà di regalare al pubblico del Mediolanum Forum di Assago la gioia di una medaglia, probabilmente l’ultima di una gloriosa carriera. Unico obiettivo: non perdere la concentrazione. Abbiamo già ripetuto ...

Primavera : ecco il deCalogo per combattere le allergie : La Primavera è la stagione preferita per molte persone, però è anche quella che porta più fastidi a causa dello scatenamento di pollini, acari, peli d animali e tanto altro che si accentuano in questo periodo dell’anno. La principale causa scatenante delle allergie è la compara dei primi pollini; secondo un indagine dell’Associazione Nazionale dell’Industria Farmaceutica dell’automedicazione (Anifa) la fioritura delle ...

Il Calore generato dalle criptovalute sarà usato per coltivare le verdure - : Kamil Brejcha, uno dei fondatori della criptovaluta ceca NakamotoX, ha presentato una nuova start-up: Agritechture. Ha proposto di coltivare verdure con l'aiuto del calore, prodotto dai server per la ...

Rialzo termico venerdì - poi irruzione artica con temperature in netto Calo : Roma - Dopo la perturbazione che giovedì interessa gran parte del Centro-Nord determinando un certo calo delle temperature, il clima tornerà a farsi mite da venerdì grazie all'allontanamento del sistema frontale e al ritorno di tempo almeno in parte soleggiato. Sarà soprattutto al Sud che le temperature aumenteranno vistosamente, grazie al temporaneo innalzamento di una massa di aria calda dalla Tunisia e ...

SANREMO YOUNG 2018 / Finalisti - classifica ed eliminati : Calo negli ascolti per Antonella Clerici : La prima finale di SANREMO YOUNG determina l'eliminazione di Ouiam e Rocco. Toto Cutugno salva Leonardo De Andreis, che raggiunge Elena, Raffaele e Luna tra i Finalisti. (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:51:00 GMT)

Saldi invernali. Per Confcommercio si registra un Calo delle vendite del 4% : Quest'anno i Saldi sono iniziati il 5 gennaio con una percentuale di sconto maggiore rispetto agli anni precedenti per almeno il 56% dei negozi. Dopo una positiva partenza nei primi giorni di inizio ...