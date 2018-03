Calciomercato Ufficiale | Ibrahimovic lascia il Manchester United

lanotiziasportiva

(Di giovedì 22 marzo 2018) Secondo fonti ESPN, l’attaccante svedese avrebbe firmato un contratto biennale con i Los Angeles Galaxy. E’, Zlatanha concluso dopo un anno e mezzo la sua esperienza in Premier League con la maglia delper trasferirsi in MLS nei LA Galaxy. L’accordo per il 36enne attaccante svedese potrebbe essere annunciato nelle prossime ore. L’esordio è previsto per il 31 Marzo nel derby contro i Los Angeles FC, anche se prima andranno valutate le sue condizioni fisiche: è dal giorno del Boxing Day che non gioca a causa di un infortunio al ginocchio subito nel match contro il Burnley. A meno di quattro mesi dalla scadenza del suo contratto con i Red Devils è stato il manager José Mourinho a permettere adi trasferirsi in MLS e a confermarlo è lo stessotramite il proprio sito. Il club ...