Calciomercato Genoa | Perin alla Roma possibile

Calciomercato : fari puntati su Perin del Genoa - Napoli in pressing : Il Napoli lo cerca per sostituire Pepe Reina , destinato al Milan, , ma il Genoa vuole tenerlo e, attraverso il suo DG Giorgio Perinetti ha smentito le voci di trattative con gli azzurri. Sia come sia,...

Calciomercato Genoa - Criscito e Perin : le importanti indicazioni di Perinetti : Calciomercato Genoa – Il Genoa è concentrato sull’ultima parte di stagione ma a tenere banco è anche il mercato. importanti indicazioni da parte di Perinetti: “Non so se Perin sia un obiettivo del Napoli, sicuramente è un obiettivo del Genoa. Se riuscissimo a tenerlo per noi sarebbe una grande cosa, è il capitano ed è cresciuto con noi. Ma se dovessero arrivare offerte per lui da squadre che giocano la Champions League, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - occhi sul centrocampista Donsah : Calciomercato Genoa – Il Genoa è al lavoro per preparare la prossima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Ballardini spera di chiudere nel minor tempo possibile i giochi per la salvezza. Nel frattempo si pensa alla prossima stagione, il Calciomercato è ancora lontano ma si prova ad anticipare i tempi. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è finito il centrocampista Donsah, seguito con grande interesse dal ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - la contropartita proposta al Genoa per Perin : Calciomercato Napoli, il club azzurro è concentrato sull’ultima parte di stagione con l’intenzione di lottare fino alla fine per lo scudetto, testa a testa bellissimo con la Juventus di Massimiliano Allegri. Ma si pensa anche alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa, manovre in porta. Addio con Reina che ha già trovato l’accordo con il Milan, come anticipato da CalcioWeb, il nome in pole per il ...

Calciomercato Genoa - il club riscatta Taarabt? Ecco la decisione definitiva : Calciomercato Genoa – Beffa finale per il Genoa nella gara della 28^ giornata del campionato di Serie A, quando la gara contro il Milan sembrava indirizzata verso lo 0-0 ci ha pensato Andrè Silva a rompere l’equilibrio. Nel frattempo tiene banco anche il mercato e nelle ultime ore è stata presa una decisione. Secondo quanto riporta la stampa estera l’attaccante Taarabt non verrà riscattato, il calciatore marocchino non ha ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - offerta al Genoa per Perin : tutti i dettagli : Calciomercato Napoli – Il Napoli è in corsa per la vittoria dello scudetto, la squadra di Maurizio Sarri si prepara per l’importante gara contro l’Inter con l’intenzione di riscattare il ko contro la Roma. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed un aspetto molto importante è quello relativo al mercato. Movimento sul fronte portieri, con il portiere Reina si è deciso di non rinnovare il contratto, accordo ...

Calciomercato Genoa - definita la strategia per la prossima stagione : Calciomercato Genoa – L’arrivo in panchina del tecnico Ballardini ha portato al cambio di passo in casa Genoa, la salvezza adesso è vicinissima, i rossblu adesso si preparano per la gara contro il Cagliari con l’obiettivo di riscattare la sconfitta contro il Bologna. La dirigenza pensa anche alla prossima stagione, in particolar modo l’obiettivo è quello di rinforzare l’attacco, prevista infatti una rivoluzione nel ...

Calciomercato Genoa - definito un movimento in uscita : tutti i dettagli : Calciomercato Genoa – Nonostante la sconfitta contro il Bologna, il Genoa sta attraversando un momento positivo ed adesso si prepara per la nuova giornata di campionato contro il Cagliari, fondamentale scontro per ipotecare la salvezza. Nel frattempo la dirigenza continua a muoversi sul mercato, nelle ultime definita una trattativa in uscita, ecco il comunicato del club: “il Genoa Cfc rende noto di aver perfezionato in data odierna ...

Calciomercato - Nocerino svela un clamoroso retroscena sul Genoa : Il centrocampista Nocerino è stato un grande protagonista in campo, adesso si trova in Florida e svela alcuni importanti retroscena come riporta ‘Gianluca Di Marzio’: “Dell’Orlando ne ho parlato molto con Riky (Kakà) è vero ma ho sempre pensato fosse un posto dove ambientarsi non sarebbe stato un problema, per un italiano soprattutto. È pieno di sudamericani e sicuramente aiuta. Qui si sta benissimo! L’America è un paese che ti ...

Calciomercato Genoa - Bertolacci annuncia il suo futuro : importanti indicazioni : Calciomercato Genoa – Il Genoa non scherza più, la squadra di Ballardini sta attraversando un momento veramente importante ed adesso si prepara per l’importante match contro il Bologna. A tenere banco è anche il mercato, nelle ultime ore importante annuncio del centrocampista Bertolacci in un’intervista a Premium Sport: “Ho sempre fatto parte della Nazionale, ora decide Di Biagio. Nell’era Conte avevo sempre un ...

Calciomercato Genoa - in tanti in scadenza : le intenzioni del club : Calciomercato Genoa – Il Genoa sta attraversando un momento veramente importante in campionato, la squadra di Ballardini è reduce dall’entusiasmante successo davanti al pubblico amico contro l’Inter. La dirigenza nel frattempo pensa alla prossima stagione ed al Calciomercato, una situazione importante da risolvere è quella legata ai rinnovi, sono tanti infatti i calciatori in scadenza. Il più importante è Pandev, decisivo nelle ...

Calciomercato Genoa - Preziosi rifà la difesa per la prossima stagione : dopo Romero in arrivo anche Criscito : Calciomercato Genoa – Il Genoa sta attraversando un momento veramente importante, la squadra di Ballardini è reduce dall’entusiasmate successo casalingo contro l’Inter, una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso di allontanarsi quasi definitivamente dalla zona retrocessione. La dirigenza si è mossa bene a gennaio sul fronte mercato ed anche per la prossima stagione sono state effettuate già delle operazioni. In ...

Calciomercato Genoa - Perinetti si sbilancia : novità su Romero e Taarabt : Calciomercato Genoa – Il Genoa sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Ballardini è reduce dal successo in trasferta contro il Chievo, adesso si guarda con fiducia al proseguo del campionato. Nel frattempo si pensa anche al Calciomercato per il presente ed il futuro, importanti indicazioni da parte di Perinetti ai microfoni di Primocanale: “Per Taarabt ormai tutti i mercati sono praticamente chiusi, inoltre poi ...

Calciomercato Genoa - è fatta per il primo acquisto della prossima stagione : arriva Romero : Calciomercato Genoa – Il Genoa sta attraversando un momento veramente importante in campionato, in particolar modo la squadra di Ballardini è reduce dal successo in trasferta contro il Chievo grazie ad una rete di Laxalt, prima ancora il blitz contro la Lazio di Simone Inzaghi. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, chiuso il primo colpo. Secondo quanto riporta il ‘Secolo XIX’ si tratta del ...