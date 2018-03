Calciatore trova il portafoglio di un avversario e glielo riporta | gli offrono un lavoro

Il Calciatore del Cagliari Joao Pedro trovato positivo all’antidoping : La positività del brasiliano è stata riscontrata al termine del match col Sassuolo dell’11 febbraio scorso, è stato sospeso in via cautelare

“Omicidio colposo”. Davide Astori - cosa emerge sulla morte del Calciatore 31enne trovato senza vita nella sua camera d’albergo : Era in ritiro a Udine con la sua squadra dove la Fioretina e l’Udinese si sarebbero dovute incontrare. Ma non c’è stata nessuna partita. Niente di niente. Quella del 4 marzo è stata una domenica maledetta. Il mondo si è svegliato con la notizia straziante della morte di Davide Astori , calciatore di serie A, capitano della Fiorentina che è morto all’improvviso mentre dormiva nella sua camera d’albergo . Lo hanno ri trovato i compagni senza vita e ...

Trovato morto Simone Rispoli - ex Calciatore del Ravenna. Aveva 38 anni : Simone Rispoli ai tempi della stagione 2014-15 quando il Ravenna conquistò la promozione in serie D Il corpo senza vita di Simone Rispoli, 38enne con una lunga carriera calcistica alle spalle in cui ...