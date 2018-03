Calabria - attraversa i binari e muore travolto da un treno : Pochi minuti fa una drammatica tragedia è avvenuta in Calabria. Un uomo è deceduto dopo essere stato travolto da un treno in corsa. L'uomo avrebbe attraversato i binari senza accorgersi del convoglio. Calabria, travolto e ucciso da un treno Nella serata di oggi, mercoledì 21 marzo, un uomo di cui ancora non si conoscono le generalità è deceduto dopo che un treno che stava percorrendo la tratta tra la cittadina di Belvedere Marittimo e quella di ...