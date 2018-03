Cacciatori nelle scuole? No | grazie

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 marzo 2018) Quando Tangentopoli spazzò via Franco Nicolazzi (già ministro dei Lavori Pubblici) una troupe della Rai andò nel suo paese natale, Gattico, per intervistare la popolazione locale. Ricordo che risposero “Qui ha fatto solo del bene” e ricordavano in particolare la bretella autostradale Gallarate-Gattico. Mi è venuto in mente questo episodio leggendo di Gardone Valtrompia, dove c’è la fabbrica Beretta. Anche qui Pietro Beretta fece solo del bene aprendo la famosa fabbrica di armi. Poco importa che poi con le sue armi si uccida in tutto il mondo. E che la bretella per Gattico consumasse inutilmente territorio. Ma mi sto perdendo, come mi accade spesso. Perché leggevo di Gardone Valtrompia? Perché lì per la prima volta a memoria d’uomo ifanno gli insegnanti. Qui il Consorzio armaioli italiani ha proposto alla scuola elementare diretta da Paolo Taddei un ciclo di conferenze tenute ...