Caccia oltre barriera suono | paura

Inps - Caccia ai contributi di oltre 1 milione di statali : ROMA Per molti dipendenti pubblici la pensione è avvolta dall?incertezza. Non solo quella relativa alla data in cui si potrà effettivamente lasciare il servizio, che in questi...

Fi : Berlusconi parla per oltre due ore - ‘adesso mi Cacciano’ : Milano, 25 feb. (AdnKronos) – Ha parlato per due ore e un quarto Silvio Berlusconi alla manifestazione di Forza Italia organizzata al teatro Manzoni di Milano. Tanto che, allo scoccare della seconda ora di intervento senza interruzioni, un assistente gli ha portato un biglietto sul podio. “Mi hanno mandato un biglietto -ha detto il presidente di Forza Italia ai sostenitori riuniti nel teatro milanese- mi dicono che mi sbattono fuori ...