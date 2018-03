Caccia della Difesa superano barriera suono per intercettare volo privo di contatto radio

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 : Anna Cappellini e Luca Lanotte a Caccia del podio nella gara più significativa della carriera : Anna Cappellini e Luca Lanotte nella giornata di domani scenderanno sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago per la short dance dei Campionati del Mondo di Pattinaggio di figura, quest’anno in scena nella loro Milano. Per Anna e Luca sarà decisamente una delle gare più importanti della carriera: le assenze dei fratelli americani Maia e Alex Shibutani, oltre che quella della coppia russa formata da Ekaterina Bobrova e Dmitri Soloviev, ...

Il Cacciatore/ Il fratello della vittima svela a Saverio che... (terza puntata - oggi 21 marzo 2018) : Il cacciatore torna in onda oggi, mercoledì 21 marzo, in prima serata su Raidue: "un pd da marciapiede" e "Un giorno perfetto" sono i titoli dei nuovi episodi.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:12:00 GMT)

FRANCESCO MONTANARI È SAVERIO BARONE/ "Io e la mafia? Colpa della mia faccia” (Il Cacciatore) : FRANCESCO MONTANARI è SAVERIO BARONE, il protagonista della fiction Il Cacciatore in onda su Rai 2. L'obiettivo della serie, ammette l'attore, è quello di dimostrare che "il bene può...(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:51:00 GMT)

LIVE Curling - Mondiali femminili 2018 in DIRETTA : Italia-Danimarca - Azzurre a Caccia della vittoria contro le danesi : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Curling femminile (mercoledì 21 marzo). Oggi l’Italia torna sul ghiaccio di North Bay per disputare una partita per il nostro futuro nel torneo: il match contro la Danimarca. Diana Gaspari e compagne devono vincere almeno un incontro per rimanere seriamente in corsa per i playoff avendo totalizzato, per il momento, 2 vittorie e 5 sconfitte. OASport vi propone la DIRETTA LIVE ...

Sfonda lo sterno della ex a colpi di Cacciavite in petto - pochi millimetri e sarebbe morta : La vittima è una 27enne che era andata a casa dell'uomo per riprendersi il figlioletto di 4 anni che l'ex marito non aveva riaccompagnato a casa.Continua a leggere

M5S : "L'abolizione della Caccia è fra le priorità del partito" : Il M5S vuole un cambio di regia nel mondo venatorio? E' davvero nelle loro intenzioni abolire la caccia? A quanto sembra sì. Anche l'agenzia Adnkronos attribuisce al M5S l'intenzione di dire 'basta' ...

Voto ai 16enni e abolizione della Caccia : Casaleggio presenta il "suo" programma : L'associazione Gianroberto Casaleggio presenta i suoi obiettivi: Voto ai 16enni, abolizione della caccia, mobilità elettrica e sostegno all'imprenditoria giovanile. A inizio settimana in una cena al...

Ultima puntata per Alessandro Borghese e 4 Ristoranti : a Milano a Caccia della pizza Gourmet : Ultima puntata per Alessandro Borghese e 4 Ristoranti quella di questa sera, 20 marzo, su Sky Uno, a suon di pizze Gourmet in quel di Milano. Sarà proprio all'ombra del Duomo che questa sera lo chef si ritroverà per l'Ultima battaglia di questa edizione "invernale" del suo programma in cui 4 ristoratori si sfideranno a colpi di piatti tipici e di voti. Alessandro Borghese e 4 Ristoranti chiuderanno in bellezza con un tour delle migliori ...

Pallamano - Qualificazioni Europei femminili 2018 : l’Italia ospita la Slovacchia a Caccia della prima vittoria : È dentro o fuori per la Nazionale italiana di Pallamano femminile, che nella terza giornata del gruppo 2 di Qualificazioni agli Europei 2018 ospiterà a Follonica (GR) la compagine della Slovacchia, con entrambe le formazioni a caccia del primo successo, dopo le sconfitte patite contro Montenegro e Polonia. Per le azzurre non sarà una sfida facile, ma rispetto alle prime due gare potranno contare sul preziosissimo contributo della stella Anika ...

Per Cacciare degli stranieri diede fuoco alla loro casa - arrestato boss della 'ndrangheta : REGGIO CALABRIA - Non li sopportava, non voleva vederli lì nei pressi della sua abitazione e più volte aveva tentato di mandarli via. E per convincerli il 27 febbraio scorso ha tentato di bruciarli ...

Uccisa a Terzigno davanti alla scuola della figlia - Caccia al marito | : La donna, 31 anni, è stata Uccisa dopo aver accompagnato la figlia a scuola. Testimoni l'hanno vista discutere con un uomo. Il coniuge avrebbe lasciato una lettera sulle sue intenzioni. A inizio marzo ...

Lazio - attacco spuntato e Inzaghi a Caccia della giusta idea tattica : La creatura di Simone Inzaghi non ne vuole proprio sapere di uscire da questo trend negativo , in campionato, che la sta accompagnando dalla sconfitta esterna contro il Milan. Prima di quella partita ...

Terzigno : freddata a 31 anni davanti alla scuola della figlia - Caccia all'ex : Una donna di 31 anni, Immacolata Villani, è stata uccisa nella mattinata di oggi, lunedì 19 marzo, a Terzigno, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, la donna è stata raggiunta da un ...

Usa - si nasconde dietro la tenda della doccia e violenta una 12enne : è Caccia all’uomo mascherato : Paura a New York, dove un uomo mascherato si è nascosto dietro la tenda da bagno di una casa di Brooklyn e ha sorpreso e violentato una ragazza di 12 anni. La polizia è sulle sue tracce mentre in tutta la città cresce il terrore.Continua a leggere