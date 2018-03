“Bugiardo!” Tutti contro Giovanni Ciacci Ballando con le stelle | nuova bordata contro

caffeinamagazine

: @SkyTG24 BUGIARDO, come tutti gli americani, Ha rovinato il Mondo con FB, inutile, dannoso e spione.. - Gonzalomiao : @SkyTG24 BUGIARDO, come tutti gli americani, Ha rovinato il Mondo con FB, inutile, dannoso e spione.. - LemmeVincenzo : @pbecchi Io mi chiederei perchè #Salvini ora dice che togliere i privilegi passa in secondo piano già la prima prom… - dippolitowilma : RT @michelelan: Il bugiardo Travaglio che prova a manipolare i telespettatori sul divano a casa. Ma non tutti sono così scemi da credere al… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Chiusa la prima tornata eliminatoria con l’esclusione a sorpresa del divo di Beautiful Don Diamont, con critiche annesse, ecco che Milly Carlucci si trova tra le mani un’altra patata bollente. Percon le, sconfitto sabato nella gara dell’audience da Maria De Filippi, non è insomma un bel momento. Ad agitare i sonni della rossa conduttrice ancora loroe il ballerino Todaro sui quali arriva il veleno, mai banale e sempre letale, di Cristiano Malgioglio. Il settimanale Nuovo Tv scrive: “Voleva essere lui in persona (Cristiano) a danzare con un altro uomo nel suo prossimo video. Cristiano pensa cheabbia proposto l’idea a Milly Carlucci spacciandola per sua ed è questo il motivo per cui non vuol né vedere né sentire”. Un’accusa molto grave, in effetti. La Carlucci replicherà? La settimana scorsa la coppia era stata al ...