Bufera sul pm Zucca dopo le parole sul G8 Gabrielli indignato Interviene il Csm

Facebook nella Bufera - voci sulle dimissioni del capo della sicurezza Alex Stamos. Ma lui smentisce : "Ho solo cambiato ruolo", dice Stamos via Twitter, dopo le indiscrezioni di stampa sulla sua imminente uscita per il caso di Cambridge Analytica, la societa' di analisi e marketing che ha raccolto i dati personali di oltre 50 milioni di utenti Facebook per influenzare le presidenziali Usa del 2016, il referendum sulla Brexit e altre campagne elettorali

Cassino - Bufera sulla stele per i nazisti. Stop a inaugurazione : Sospeso il taglio del nastro del momumenti in ricordo dei parà tedeschi caduti durante la Seconda guerra mondiale. Zingaretti e Anpi: "Sfregio alla memoria della Liberazione"

Un posto al sole - Bufera sulla soap opera di Rai Tre : “Un posto al sole”, la celebre e seguitissima soap opera in onda tutti i giorni su Rai Tre è finita, in queste ore, nell’occhio del ciclone e stavolta non per i suoi contenuti né tantomeno per un gossip su uno degli attori che prestano il volto ai tormentati abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo. A lanciare accuse al vetriolo verso la serie partenopea trasmessa da oltre vent’anni, è stato l’attore Lorenzo Crespi. Vediamo cosa ha detto. Le ...

Bufera sull'annuncio del fast-food Burgez : "Assumiamo filippine perché le italiane non hanno voglia di lavorare" : Le italiane non hanno voglia di lavorare e dovrebbero darsi una mossa: è questo, in sintesi, il messaggio lanciato da un annuncio di lavoro comparso sulla pagina di Burgez, hamburgeria che conta tre punti vendita in quel di Milano. Il Burgez di via Savona cerca una cassiera, ma preferibilmente filippina perché, si sa, le lavoratrici italiane sono svogliate e difficili da gestire."Se ci chiedete perché la maggior parte delle ...

Insulti alla cronista - Sarri nella Bufera e il manager attacca : «Il solito clan» : «E anche dopo Inter-Napoli il #clan ha continuato a scurreggiare con la bocca/tastiera/penna... #maiservi». Questo il testo di un tweet di Alessandro Pellegrini, manager di Maurizio...

Vicenza. C’è un verme sulla pizza della mensa. Bufera sulla scuola elementare : Stava mangiato un trancio di pizza come merenda a scuola quando all’improvviso si è resa conto che sopra c'era una larva. La piccola alunna dell’Istituto Comprensivo “Ciscato” di Malo, in provincia di Vicenza, ha subito avvisato la maestra. E il caso è esploso.Continua a leggere

Lory Del Santo ed Eric Clapton/ Gaffe sull'età a cui è morto il figlio Conor - Bufera sul web e a Domenica Live : Lory Del Santo ed Eric Clapton: l'attrice italiana commenta a Domenica Live le immagini toccanti sul figlio Conor nel documentario dedicato al chitarrista.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 22:02:00 GMT)

Bufera sul web dopo la frase razzista a C'è posta per te : andava censurata? - Ultime Notizie Flash : Bufera sul web dopo la frase razzista a C'è posta per te: andava censurata? Ecco cosa è successo nella puntata del 3 marzo 2018

"Le donne a volte provocano la violenza degli uomini". Bufera sulle parole della candidata di FI : "Credo io sia stata una delle poche ad avere il coraggio di dire che noi donne a volte provochiamo la violenza negli uomini e quindi è un tema da affrontare veramente con serietà". È la dichiarazione rilasciata all'emittente televisiva Studio 100 di Taranto da Maria Francavilla, moglie del presidente della Provincia di Taranto, Martino Tamburrano, candidata al Senato per queste Politiche 2018, in quota Forza Italia, per il ...

Elezioni - Bufera sul candidato M5s a Foggia : suo il progetto dell'eolico osteggiato dai grillini : Ruggiero Quarto era titolare della Geoprospector srl oggi in liquidazione, che firmò lo studio geotermico. La prima versione del progetto prevedeva 85 turbine...