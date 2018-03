Bufera di neve sferza la costa orientale degli Stati Uniti | 5 mila voli cancellati

Usa : Bufera di neve sferza costa est - 5 mila voli cancellati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Bufera di neve negli Usa - quasi 4mila voli cancellati : chiusa anche la Casa Bianca : Oltre 70 milioni di americani sono in allerta per la tempesta, secondo Flightaware.com i voli cancellati sono già 3.900 e anche il servizio ferroviario è limitato. La quarta Bufera di...

Maltempo in Francia : Bufera di neve su Parigi e in Normandia [GALLERY] : 1/6 ...

Stoke City vs Everton - Tosun emerge nella Bufera di neve : doppietta! : Embed from Getty Images Stoke City VS Everton 1-2, LA CRONACA All'ex Britannia Stadium il clima sembra essere impazzito: bufera di neve, sole, bufera di neve, sole, bufera di neve, e così via fino al ...

Maltempo : riaperte A26 e A7 dopo la Bufera di neve : Autostrade per l’Italia ha annunciato in una nota che “si e’ normalizzata la situazione sui tratti appenninici” della A26 Voltri-Alessandria e della A7 Genova-Milano, “dove un’improvvisa bufera di neve aveva reso necessari alcuni provvedimenti di limitazione della circolazione nelle prime ore del mattino“. L'articolo Maltempo: riaperte A26 e A7 dopo la bufera di neve sembra essere il primo su Meteo Web.

California - Bufera di neve.Via in 30mila : 9.28 Negli Usa le autorità della California hanno diramato un ordine di evacuazione per 30.000 persone per l'arrivo di una violenta tempesta di neve. In particolare, si teme per le comunità di Santa Barbara. Nel nord dello Stato è in vigore una allerta meteo in Sierra Nevada.

Bufera di neve su Napoli - diversi voli cancellati a Capodichino : Una fitta nevicata su Napoli sta mettendo in crisi il trasporto aereo della città: molti i voli cancellati, tutti gli altri con ritardi sopra le due ore. Scuole chiuse, circolazione in tilt

Bufera di neve su Napoli - diversi voli cancellati a Capodichino : Bufera di neve su Napoli, diversi voli cancellati a Capodichino Una fitta nevicata su Napoli sta mettendo in crisi il trasporto aereo della città: molti i voli cancellati, tutti gli altri con ritardi sopra le due ore. Scuole chiuse, circolazione in tilt Continua a leggere L'articolo Bufera di neve su Napoli, diversi voli cancellati a Capodichino sembra essere il primo su NewsGo.

Bufera di neve. Si ferma Capodichino : caos per migliaia di passeggeri : Brutto risveglio per chi doveva atterrare a Napoli o partire dal capoluogo partenopeo. Il tutto per via di una Bufera

Bufera di neve - salta Juventus-Atalanta : quando sarà recuperata : Juventus-Atalanta rinviata per neve. I test di cui necessita la goal-line technology hanno poi costretto gli addetti al campo a rimuovere i teloni che erano stati piazzati preventivamente. Intorno ...

Bufera di neve a Torino : rinviata Juventus-Atalanta : Juventus-Atalanta è rinviata a data da destinarsi a causa della neve che ha reso impraticabile il terreno di gioco

Bufera di neve - ecco come si sono salvati i turisti sul Vesuvio : ERCOLANO. Improvvisa Bufera di neve sul Vesuvio: 30 turisti stranieri in visita al Gran Cono sono rimasti bloccati per tre ore a quota mille. Per fortuna hanno trovato riparo in una baita, dove hanno ...

Maltempo - il Ciclone Africano imperversa al Sud : montagne dell’Appennino sommerse di neve - oltre 50cm a Gambarie e la Bufera continua [LIVE] : 1/11 ...

Valanga Campo Felice : 4 metri di neve fresca dopo la Bufera : Stamani dopo la bufera e la nevicata della notte c’era tanta neve a Campo Felice e su tutto l‘Altopiano delle Rocche. Il vento proveniente da sud ha fatto accumulare circa 4 metri di neve, che, poiché piena d’aria e pesante, non si e’ amalgamata con lo strato sottostante, ghiacciato e compatto: è questo uno dei fattori che aumenta il rischio di scivolamento e quindi di slavine e valanghe. Altre zone presentavano invece ...