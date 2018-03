Borsa di Tokyo in netto rialzo | Nikkei guadagna 0 | 99%

Borsa asiatiche - orfane di Tokyo - chiudono caute : Andamento cauto oggi per le principali borse asiatiche con la piazza di Tokyo rimasta chiusa oggi per le elezioni politiche. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve, che ha preso il via ieri per terminare oggi con l'annuncio stasera sui tassi. Tra le borse cinesi, Shanghai cede lo 0,32% e Shenzhen lo 0,30%, . Seul lima lo ...

Borsa di Tokyo oggi chiusa - è l’equinozio di primavera : Borsa di Tokyo oggi chiusa, è l’equinozio di primavera – La Borsa di Tokyo oggi è rimasta chiusa in occasione dell’equinozio di primavera, una festività... L'articolo Borsa di Tokyo oggi chiusa, è l’equinozio di primavera proviene da Roma Daily News.

Borsa di Tokyo ancora giù - Nikkei perde 0 - 47% : Borsa di Tokyo ancora giù, Nikkei perde 0,47% – La Borsa di Tokyo chiude ancora in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna,... L'articolo Borsa di Tokyo ancora giù, Nikkei perde 0,47% proviene da Roma Daily News.

01.40 Borsa - Tokyo apre in perdita a : -0,78% La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in calo, in scia alla contrazione registrata dagli indici azionari statunitensi, e in attesa di maggiori indicazioni dalla riunione della Federal Reserve, mentre non si attenuano le accuse di clientelismo per l'amministrazione del premier Shinzo Abe, ancora sulla difensiva. L'indice Nikkei cede lo 0,78%, a quota 21.313,95, con una perdita di 166punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, ...

Borsa di Tokyo apre la settimana al ribasso : TeleBorsa, - Tokyo apre la settimana con l'indice Nikkei che ha perso lo 0,90% finendo a 21.480,90 punti. Il più ampio paniere Topix scivola dello 0,93% a 1.320,40 punti. La Borsa nipponica continua a ...

Borsa : Tokyo - chiusura in calo - -0 - 90% - : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Tokyo - la Borsa chiude in calo : l'indice Nikkei perde lo 0 - 90% : La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in ribasso, appesantita dalla rivalutazione dello yen, mentre gli investitori si concentrano sulla riunione della Federal Reserve e il ...

Borsa di Tokyo apre la settimana al ribasso : Tokyo apre la settimana con l'indice Nikkei che ha perso lo 0,90% finendo a 21.480,90 punti. Il più ampio paniere Topix scivola dello 0,93% a 1.320,40 punti. La Borsa nipponica continua a scontare la ...

Borsa Tokyo in calo - Nikkei a -0 - 9% : 7.33 La Borsa di Tokyo chiude la prima seduta della settimana in calo, appesantita dall'apprezzamento dello yen. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha infatti ceduto 195 punti, pari a -0,9%, ed è sceso a quota 21.480,90. Sul mercato valutario lo yen si è apprezzato sul dollaro a un valore di 105,70, e si è rafforzato anche sulla moneta unica a 129,60.

Borsa - Tokyo apre in calo a -0 - 68% : 02.39 La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana in calo, con gli investitori che si concentrano sulle prossime decisioni di politica monetaria negli Usa, dove questa settimana è attesa la riunione della Federal Reserve, e il possibile aumento dei tassi di interesse. L'indice Nikkei segna una variazione negativa dello 0,68%,...

Borsa di Tokyo in ribasso - Nikkei perde 0 - 90% : Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,90% – La Borsa di Tokyo apre la settimana chiudendo in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle... L'articolo Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,90% proviene da Roma Daily News.

Borsa - Tokyo apre in calo a -0 - 68% : 02.39 La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana in calo, con gli investitori che si concentrano sulle prossime decisioni di politica monetaria negli Usa, dove questa settimana è attesa la riunione della Federal Reserve, e il possibile aumento dei tassi di interesse. L'indice Nikkei segna una variazione negativa dello 0,68%,a quota 21.530,19 con una perdita di 146 punti. Sul mercato valutario lo yen si apprezza leggermente su ...

Borsa Tokyo : l'indice Nikkei chiude a -0 - 58% : A incidere negativamente, le notizie di politica statunitense, nello specifico i rumors su nuovi avvicendamenti nell'amministrazione Trump, e un apprezzamento in corsa di seduto dello yen che ha ...

Borsa di Tokyo in ribasso - Nikkei perde 0 - 58% : Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,58% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta... L'articolo Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,58% proviene da Roma Daily News.