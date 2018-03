BONUS BEBÈ 2018 Dall’Inps fino a 1 920 euro Le istruzioni e il modulo SR 163

BONUS BEBÈ 2018 - al via domande : Via libera alle domande per il Bonus bebè 2018 . Le istruzioni arrivano dall'Inps e riguardano "ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, ...

Inps : BONUS BEBÈ anche a nati o adottati 2018 - ma solo per un anno : Il bonus bebè sarà erogato anche ai bambini nati o adottati nel 2018, ma per un solo anno. Lo riferisce l'Inps, ricordando che l'assegno di 80 euro al mese nel caso di Isee fino a 25mila euro annuali ,...

Berlusconi pensa ai giovani : BONUS BEBÈ e aiuti alle mamme : Punta molto sui giovani, accentua il profilo europeista distinguendosi da Salvini, si prepara a scendere al Sud per strappare voti al M5s e conta di recuperare consenso anche nelle ex regioni rosse. Silvio Berlusconi sa che le ultime due settimane di campagna elettorale sono determinanti, per far raggiungere al centrodestra il 40% agognato.Il suo piano prevede almeno due interviste al giorno, soprattutto in tv (oggi sarà da Fazio su Rai1), e ...