Bolt entra nel mondo del calcio professionistico

(Di venerdì 23 marzo 2018) Era ormai nell'aria questa notizia ma ora possiamo dire che tutto ciò è ufficiale: Usain, 8 volte medaglie d'oro, è pronto perre nel palcoscenico delmondiale. Il Borussia Dortmund è la squadra che ha scelto per fare questo salto che potrebbe decidere il suo futuro. Infatti con la pluripremiata squadra tedesca, il prossimo venerdì, terra' un provino per testare se sia idoneo e all'altezza del suo nuovo compito. Come ha espressamente detto lui, vorrebbe giocare nel ruolo di ala sinistra, sfruttando la sua velocita' e forza fisica. Il trentunenne giamaicano lo scorso agosto annunciò la fine della sua carriera da velocista e oggi, ai microfoni di Premium Sport ha detto: ''Se mi manca l'atletica? Mi manca la competizione, ma non l'atletica. Fino ad ora le esperienze calcistiche che ha vissuto sono solo partite disputate a scopo benefico, infatti fa parte della ...