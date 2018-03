Boeri | ' Sul cumulo gratuito mi auguro ragionevolezza delle Casse'

Dichiarazione di Stefano Boeri Sul Centro Polivalente e di Protezione Civile di Norcia : A proposito dell’avviso di Garanzia recapitato ieri a Stefano Boeri in merito all’inchiesta sulle presunte irregolarità nella costruzione e gestione del Centro Polivalente e di Protezione Civile di Norcia , Stefano Boeri ha dichiarato: “Facendo seguito all’Ordinanza del Comune di Norcia del 347 del 04/03/2017, alle Ordinanze della Protezione Civile e grazie ai fondi raccolti dal Corriere della Sera e dal TGLa7 tra i cittadini italiani, abbiamo ...

RIFORMA PENSIONI/ Il salto di Boeri Sul carro di Di Maio : Dopo le elezioni si torna a parlare di RIFORMA delle PENSIONI visto che a prevalere sono stati i partiti che intendono fare interventi importanti su questo fronte. MARIO CARDARELLI(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 06:07:00 GMT)SCUOLA & LAVORO/ I giovani da far "trovare" alle imprese in cerca di tecnici, di G. SpanevelloSCIOPERO 8 MARZO/ Una protesta che non aiuta il lavoro delle donne, di G. Palmerini