Due enormi Boati in Lombardia e Val d'Aosta : causati da caccia in volo per intercettare aereo Air France : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo, ma anche in Valle d'Aosta. Il...

Jet e Boati in Lombardia - scatta il panico : Paura in Lombardia per due violenti boati sentiti in tutta la regione. Ai numeri delle forze dell'ordine, del 118 e dei vigili del fuoco sono arrivate decine di chiamate da parte di cittadini ...

Due Boati in Lombardia - gente in strada «Jet hanno infranto barriera del suono» : I due botti sono stati uditi distintamente anche nelle province di Varese, Como, Milano, Bergamo, Brescia. L'Aeronautica Militare ha confermato che la causa sono stati due caccia militari che hanno infranto la barriera del suono in zona Malpensa

Boati in Lombardia - l'ipotesi del "boom sonico" di due caccia in volo : Boati in Lombardia, l'ipotesi del "boom sonico" di due caccia in volo Tam tam sui social, centralini dei vigili del fuoco intasati e gente in strada. Ma a provocare il rumore sarebbero stati due Eurofighter militari che hanno infranto la barriera del suono Parole chiave: ...

Paura in Lombardia per due violenti Boati : avvertiti da Varese a Bergamo - gente in strada : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo. Il rumore, stando ad alcune...

Da Milano a Bergamo - due forti Boati scuotono la Lombardia - : Tam tam sui social, centralini dei vigili del fuoco intasati e gente scesa in strada. Ma a provocare il suono sarebbero stati due caccia militari che hanno infranto la barriera del suono

Violenti Boati in Lombardia - gli aerei in volo sui cieli di Monza : Sono stati due aerei militari, decollati dall’aeroporto di Cameri (Novara), la causa dei forti boati che hanno messo in allarme diverse zone della Lombardia. Avrebbero superato la barriera del suono, provocando così i ‘botti’ che hanno terrorizzato tutta la zona nord della regione, da Varese a Bergamo. Molte le persone uscite in strada, alcune di loro hanno filmato il cielo e pubblicato poi i video sui social network il video è ...

Strani Boati in cielo - psicosi esplosione in Lombardia. Ma sono due caccia che hanno rotto il muro del suono : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate. A Bergamo evacuate scuole e il tribunale. L'allarme si diffonde in un raggio di circa 50...

Da Milano a Bergamo - due forti Boati scuotono la Lombardia : Da Milano a Bergamo, due forti boati scuotono la Lombardia Tam tam sui social, centralini dei vigili del fuoco intasati e gente scesa in strada. Ma a provocare il suono sarebbero stati due caccia militari che hanno infranto la barriera del suono Parole chiave: ...

Terremoto Oggi/ INGV ultime scosse : Boati in Lombardia - ma la causa non è un sisma (22 marzo 2018) : Terremoto Oggi: 22 marzo 2018, dati INGV su ultime scosse. boati in Lombardia, ma la causa non è un sisma. Tre lievi scosse invece in Ciociaria sono state avvertite dalla popolazione(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 12:18:00 GMT)

Strani Boati in Lombardia - su Twitter psicosi esplosione. Ipotesi : "Caccia che hanno rotto il muro del suono" : Decine di segnalazioni sui social e di telefonate anche alle forze dell'ordine. I carabinieri e la questura: "Caccia militari"

Due forti Boati scuotono le Alpi tra Lombardia - Piemonte e Valle d’Aosta - paura a Milano e Bergamo : psicosi terremoto - ma è stato un “Boom Sonico” : paura e psicosi terremoto stamattina intorno alle 11:15 tra Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte per due forti boati distintamente avvertiti in modo particolare Bergamo e Provincia, ma anche a Milano, Varese, Como, Biella, Aosta. Oltre ai boati, ha tremato il suolo e in modo particolare sono state avvertite le vibrazioni delle finestre delle abitazioni. In realtà non c’è stata alcuna scossa sismica, ne’ alcuna esplosione nello ...

Strani Boati in Lombardia - su Twitter psicosi esplosione. Ipotesi : "Aerei che hanno rotto il muro del suono" : Decine di segnalazioni sui social e di telefonate anche alle forze dell'ordine. I carabinieri e la questura: "Caccia militari"