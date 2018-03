Boati in Lombardia | il colonnello dell’Aeronautica Militare | ecco come si è svolto

Due Boati nel cielo : cosa è successo questa mattina in Lombardia? : A chi li ha sentiti i due boati violentissimi sono sembrati esplosioni, come fossero bombe. Non lo erano, ma questa è stata la prima impressione di quanti fra Piemonte e Lombardia hanno avvertito il rumore fortissimo attorno alle 11 e 30 di giovedì mattina. In particolare la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo. Centinaia sono state le chiamate ai numeri di emergenza e le domande sui social network. Sono tremati i vetri di molti ...

Boati in Lombardia - Aeronautica Militare : persi contatti radio con aereo - caccia decollati per “ordine di scamble” : Due caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo, si sono alzati rapidamente in volo nella mattinata di oggi dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un velivolo Boeing 777 dell’Air France, che aveva perso improvvisamente il contatto radio con l’agenzia italiana del traffico aereo. Gli Eurofighter hanno intercettato il ...

