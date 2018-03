Boati caccia per intercettare aereo

: ?? Forti #boati uditi in #Lombardia e #Piemonte, paura e allarme sui social. Carabinieri: Due caccia hanno sfondato… - repubblica : ?? Forti #boati uditi in #Lombardia e #Piemonte, paura e allarme sui social. Carabinieri: Due caccia hanno sfondato… - repubblica : ?? I caccia che hanno sfondato il muro del suono in #Lombardia stavano intervenendo per l'allarme di un dirottamento… - AlessanFerrini : RT @Corriere: Due boati in Lombardia, gente in strada. «Jet hanno infranto barriera del suono» -

sentiti in mezza Lombardia e che hanno messo in allarme i cittadini della Brianza, di Como, Bergamo e Milano, sono stati provocati dal volo supersonico di una coppia didell' Aeronautica militare, perundi linea francese che aveva perso il controllo con gli enti del traffico. Il velivolo è stato raggiunto,il collegamento ripristinato e i duesono rientrati alla base di Istrana (Treviso). Ierano stati autorizzati al volo supersonico per ridurre i tempi(Di giovedì 22 marzo 2018)