BMW Serie 7 - Nuovi collaudi per l' ammiraglia

(Di giovedì 22 marzo 2018) La continua evoluzione delle tecnologie ha portato alcuni modelli, come le ammiraglie, ad accorciare il proprio ciclo di vita per stare al passo coi tempi e proporre dotazioni sempre più moderne. A soli tre anni dal debutto al Salone di Francoforte, anche la BMW7 si aggiornerà con un facelift proponendosi, a partire dai prossimi mesi, come model year 2019.Adas. Tra le novità più importanti vi sarà la probabile introduzione di inedite tecnologie di assistenza alla guida. Concorrenti come l'Audi A8 propongono già sistemi di guida autonoma di Livello 3 e in un segmento combattuto a suon di accessori e funzionalità esclusive, la7 non potrà essere da meno. Oltre a questo debutteranno nuove funzionalità per l'infotainment e, probabilmente, anche inedite dotazioni pensate per migliorare ulteriormente il confort di bordo. Non mancheranno, infine, aggiornamenti tecnici per ...