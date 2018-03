Bitcoin sotto pressione su voci nuove restrizioni : Giornata nera per il Bitcoin, che sta cedendo quasi 3,5 punti percentuali a 8.594 dollari. A zavorrare l'asset indiscrezioni di stampa secondo le quali la Financial Services Authority , FSA, ...

Bitcoin : perde il 4 - 8% e torna sotto 10'000 dollari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Bitcoin a picco sotto i 6000 dollari : Il prezzo di Bitcoin è crollato di nuovo nelle ultime ore scendendo sotto la soglia dei 6.000 dollari arrivando a 5.900 per poi recuperare a 6.500 dollari. Un calo del 16% solo nelle ultime 24 ore, che va ad aggiungersi alle vendite degli ultimi 30 giorni che hanno portato la criptovaluta a perdere circa 10.000 dollari con un calo di oltre il 60%. ...

Bitcoin in altalena : anche sotto i 6mila dollari. Poi risale : Di qualche ora fa la rottura dei $ 6.000 , $ 5,947,40, , minimo da metà novembre, in parallelo all'aumento delle preoccupazioni per l'aumento delle misure di regolamentazione in tutto il mondo. ...

Il Bitcoin crolla sotto i 6 mila dollari : - 13% : Inarrestabile il crollo del Bitcoin sui mercati delle criptovalute. La principale moneta digitale scende anche sotto la soglia dei 6.000 dollari a 5.920 dollari sulla piattaforma lussemburghese ...

Bitcoin - crollo inarrestabile : perde l'11% e scende sotto i 6mila dollari - a dicembre sfiorava i 20mila : Dopo i guadagni stellari di inizio anno, il crollo di Bitcoin sembra ora inarrestabile . La valuta digitale, per la prima volta da metà novembre, è scivolata sotto la soglia dei 6.000 dollari, a un ...

Bitcoin scende sotto 6.000 dlr - ha più che dimezzato valore in 2018 : Il Bitcoin ha lasciato sul campo un altro 13%, scivolando sotto i 6.000 dollari oggi e portando le perdite della più conosciuta criptovaluta del mondo a oltre la metà da inizio 2018.

Bitcoin crolla : -13% sotto i 6mila dollari : Il Bitcoin crolla del 13% e scivola sotto i 6.000 dollari, ai minimi da novembre: dall'inizio dell'anno ha perso il 50% e dal picco di metà dicembre il 65%. A pesare è il timore di nuove regole sulle valute digitali - dopo la Corea del Sud e la Cina, ad affilare le armi sono ora anche gli Stati Uniti che puntano a una maggiore trasparenza del mercato tramite l'imposizione di nuove regole - e un nuovo allarme lanciato dal presidente ...

Bitcoin : prosegue crollo - -13% sotto i 6.000 dollari : Inarrestabile il crollo del Bitcoin sui mercati delle criptovalute. La principale moneta digitale scende anche sotto la soglia dei 6.000 dollari a 5.920 dollari sulla piattaforma lussemburghese ...

Bitcoin : -18% sotto 7.000 dlr : ANSA, - NEW YORK, 5 FEB - La corsa al ribasso del Bitcoin non si ferma: la criptovaluta arriva a perdere il 15% scendendo per la prima volta da novembre sotto i 7.000 dollari, a 6.985 dollari. Tutte ...

Bitcoin - continua la corsa al ribasso : scende sotto i 7mila dollari - il livello più basso da novembre : La corsa al ribasso del Bitcoin non si ferma: la criptovaluta è arrivata a perdere il 15%, scendendo sotto i 7.000 dollari, il livello più basso da novembre 2017. Un crollo che ha trascinato con sé tutti i titoli delle società legate al blockchain. A pesare, oltre allo sboom, è il timore di nuove regole sulle valute digitali: dopo la Corea del Sud e la Cina, ad affilare le armi sono ora anche gli Stati Uniti che si aggiungono alla Gran Bretagna, ...

Bitcoin : -18% sotto 7.000 dlr : ANSA, - NEW YORK, 5 FEB - La corsa al ribasso del Bitcoin non si ferma: la criptovaluta arriva a perdere il 15% scendendo per la prima volta da novembre sotto i 7.000 dollari, a 6.985 dollari.

Bitcoin di nuovo sotto $8.000. Per Nouriel Roubini è la bolla più grande della storia : Non c'è pace per il Bitcoin, che anche oggi scende al di sotto della soglia di $8.000, che quindi viene bucata per due volte in tre giorni.

Bitcoin sotto 8.000dlr - bruciati 100mld in venerdi' nero : Bitcoin sotto 8.000dlr, bruciati 100mld in venerdi' nero 3 febbraio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook