Biglietti da 90 euro per Barcellona-Roma | il Romanista scrive a Bartomeu

Nuova campagna Cinemadays - 15 giorni con Biglietti a 3 euro : Partirà ad aprile la Nuova campagna Cinemadays promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo , Mibact, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Industrie ...

Biglietti per i concerti di Beyoncé e Jay-Z dell’On The Run Tour 2 già in prevendita per le date europee di luglio : I primi Biglietti per i concerti di Beyoncé e Jay-Z in Europa risultano già disponibili in vendita relativamente a quelle che saranno, presumibilmente, le due date francesi dell'On The Run Tour 2. Nonostante i signori Carter non abbiano ancora annunciato ufficialmente il loro nuovo Tour congiunto, pare infatti che Beyoncé e Jay-Z abbiano già due spettacoli in programma in Francia. Secondo il sito web francese "Live Booker", la coppia sarà ...

Prezzi da urlo per Psg-Real Madrid : Biglietti fino a 11mila euro : Prezzi da urlo per i biglietti per la supersfida tra Paris Saint-Germain e Real Madrid di questa sera. L'articolo Prezzi da urlo per Psg-Real Madrid: biglietti fino a 11mila euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Europa League - Arsenal-Milan : al via la vendita dei Biglietti : E' iniziata oggi la vendita dei biglietti per assistere ad Arsenal-Milan, la sfida che consentirà di capire se i rossoneri accederanno ai quarti di Europa League L'articolo Europa League, Arsenal-Milan: al via la vendita dei biglietti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Biglietti Lazio-Dinamo Kiev (8 marzo) : come acquistare i tickets per l’andata degli ottavi di Europa League : Riparte l’Europa League. Nell’andata degli ottavi di finale sarà impegnata anche la Lazio, che giovedì 8 marzo affronterà la Dinamo Kiev. Non è stato un sorteggio negativo per i biancocelesti, pescati per primi nell’urna di Nyon con la possibilità dunque di un accoppiamento ben più difficile. Vietato sottovalutare, però, la Dinamo Kiev. Gli ucraini sanno come farsi strada in Europa: nella fase a gironi è stata la prima squadra ...

Biglietti Milan-Arsenal (8 marzo) : come acquistare i tickets per l’andata degli ottavi di Europa League : Il Milan è pronto per rituffarsi nell’Europa League. Giovedì 8 marzo è in programma l’andata degli ottavi di finale e l’avversario dei rossoneri non è dei più semplici, l’Arsenal. Una squadra ostica, abituata ad alti livelli in Europa, ma non certo nel momento migliore della sua storia. I Gunners, infatti, sono in crisi nera. La gestione di Arsene Wenger sembra arrivata al capolinea: risultati negativi, gioco a tratti ...

Al via il tour di Diodato in Italia e in Europa dopo Sanremo 2018 : tutte le date e i Biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciate le date del tour di Diodato, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con il brano Adesso insieme a Roy Paci. Diodato e Roy Paci si sono presentati insieme alla kermesse ligure, per un'accoppiata vincente che ha conquistato la critica e il cuore degli ascoltatori. La canzone Adesso è risultata all'ottavo posto ella classifica finale del Festival di Sanremo. Rivelazione cantautorale dell'ultimo Festival di Sanremo, ...

Ufficiale i concerti di Elisa in Europa : info Biglietti in prevendita per tutte le date : Dopo la residency all'Arena di Verona, sono ufficiali i concerti di Elisa in Europa. L'artista partirà per il Vecchio Continente per una serie di live i cui biglietti in prevendita sono presenti sui canali di vendita ufficiali a partire dal 26 febbraio alle ore 10. Si parte dal 9 maggio con il primo concerto allo Storm di Monaco, per continuare a Berlino con la data del 10 al Frannz Club. L'artista continua con i live a ritmo serrato con una ...

Sting a Sanremo 2018 il 7 febbraio - in Italia prima del tour europeo : date dei concerti e Biglietti in prevendita : Ci sarà anche Sting a Sanremo 2018: l'ex frontman dei Police sarà ospite nel corso della seconda serata di mercoledì 7 febbraio insieme a Shaggy, insieme al quale canterà il nuovo singolo Don't Make Me Wait presentato in anteprima al Super Bowl solo pochi giorni fa. Non solo: con Shaggy Sting ha in uscita anche un disco congiunto, intitolato 44/876 e disponibile dal prossimo aprile. L'ex frontman dei Police, innamorato dell'Italia al punto da ...

Milan-Inter - Biglietti per il terzo anello di San Siro a 55 euro : Due anni fa per avere quei biglietti , sempre ammesso di trovarli, bastavano 25 euro. Oggi, per assistere al derby Milan-Inter in programma il prossimo 4 marzo , ne serviranno la bellezza di 55 euro . ...

Biglietti Napoli-Lipsia (15 febbraio) : come acquistare i tickets per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League : Il Napoli ripartirà dalla seconda manifestazione continentale per club, l’Europa League: giovedì 15 febbraio, alle ore 21.05, gli azzurri scenderanno in campo al San Paolo della città partenopea per affrontare i tedeschi del Lipsia nell’andata dei sedicesimi di finale. Si preannuncia una partita davvero molto complicata per gli uomini di Sarri, non fortunatissimi nel sorteggio, che non dovranno sottovalutare la formazione tedesca, anch’essa ...

Lady Gaga sta male concerti cancellati/ Annullato Tour Europeo : la star promette di tornare - ma i Biglietti? : Lady Gaga di nuovo in ginocchio per via della fibromialgia. I dolori la bloccano ancora e la costringono ad annullare gli ultimi dieci concerti europei(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:10:00 GMT)

Europa League - Milan-Ludogorets : al via la vendita libera dei Biglietti : Milan-Ludogorets biglietti. Si avvicina l’appuntamento con il ritorno dell’Europa League, che ripartirà dai sedicesimi di finale. A rappresentare l’Italia nella a fase a eliminazione diretta della competizione c’è anche il Milan, che si prepara ad affrontare i bulgari del Ludogorets. I rossoneri, in virtù del primo posto ottenuto nel proprio girone, affronteranno la gara di […] L'articolo Europa League, ...

Pacchetti Vip e Biglietti per i Thirty Seconds To Mars a Milano Rocks in prevendita su TicketOne : prezzi fino a 953 euro : biglietti per i Thirty Seconds To Mars a Milano Rocks in prevendita da oggi su TicketOne e Ticketmaster. Al via oggi la prevendita generale dei biglietti per i Thirty Seconds To Mars a Milano Rocks, attesi per un unico concerto in Lombardia il prossimo 8 settembre. Nel 2018, la band sarà in concerto nel nostro Paese per più di una serata. Il 16 e il 17 marzo, il gruppo è atteso live al Palalottomatica di Roma e all'Unipol Arena di ...