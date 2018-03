Biahtlon | Sprint Tyumen 2018 | Martin Fourcade fa en plein! Si prende gara | specialità e

oasport

(Di giovedì 22 marzo 2018) Non era certamente in discussione, maha voluto subito mettere in chiaro le cose. A, nella, primadell’ultima tappa della Coppa del Mondo, “Monsieur Biathlon” ha fatto valere il suo soprannome, vincendo la, la Sfera di Cristallo generale e la classifica di. Bottino pieno, anche in maniera insperata perché nell’ultimo caso il francese partiva molto indietro ma ha approfittato della debacle del norvegese Johannes Boe, oggi 14°. Unache passa in secondo piano di fronte alla grandezza di. È la sua settima Coppa del Mondo consecutiva, risultato che gli permette di staccare Bjoerndalen (oggi presente, 39°), a quota sei. Non solo, si tratta della vittoria numero 69 nel circuito iridato, l’ottava (dieci con le Olimpiadi) in una stagione in cui non è praticamente mai sceso dal podio (19 in Coppa, ...