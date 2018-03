Berlusconi | Salvini e Meloni puntano ancora su Paolo Romani per la presidenza del Senato

GOVERNO DI MAIO-SALVINI-Berlusconi/ Accordo sulle Camere - rebus nomine : salta assemblea M5s : Accordo Di Maio-Salvini sulle Camere: duello in vista del GOVERNO sui responsabili, con spettro dell'opposizione. A chi la maggioranza? Spunta il "nodo" Berlusconi(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 14:12:00 GMT)

Centrodestra : Salvini e Meloni a Palazzo Grazioli da Berlusconi : Proseguono le trattative per la presidenza delle Camere. Rinviata l'assemblea congiunta dei gruppi M5S. Il Pd: 'se si riparte da zero siamo disponibili al confronto' -

DI Maio-Salvini - accordo sulle Camere/ Duello sui 'responsabili' e spettro opposizione : spunta nodo-Berlusconi : accordo Di Maio-Salvini sulle Camere: Duello in vista del Governo sui responsabili, con spettro dell'opposizione. Ma intanto Berlusconi...

DIETRO LE QUINTE/ Salvini e Berlusconi mettono in crisi il tandem Di Maio-Travaglio : Ieri c'è stato il vertice dei leader di centrodestra, che per oggi hanno proposto un incontro congiunto tra tutti i capigruppo designati. Di Maio si nasconde? ANTONIO FANNA

Salvini-Berlusconi - patto a Palazzo Grazioli : La novità è un cambio radicale di schema, con il centrodestra che trova una quadra al suo interno. E offre, nel suo insieme, un "accordo istituzionale" a tutti, in primo luogo ai 5Stelle sulle presidenze dei due rami del Parlamento: "Devono esserci – dice Salvini in serata - nomi e cognomi condivisi da tutti. Ogni partito può avere nomi e cognomi condivisi da tutti". Il primo nome, fatto trapelare in giornata, è ...

Governo M5s-Centrodestra/ Nomine Camere - Di Maio : asse con Salvini ma la base teme Berlusconi : Centrodestra, pronto Governo con M5s? Le Nomine di Camera e Senato, i dubbi sull'asse Di Maio-Salvini e i timori per Berlusconi e Meloni. Vertice a Palazzo Grazioli e prossimi scenari

Silvio Berlusconi - c'è l'accordo con Salvini : apre a un 'governo di programma' con Luigi Di Maio : Ossia un accordo basato su alcuni punti fondamentali in tema di economia, lavoro, sicurezza, immigrazione. Se poi i grillini dovessero dire di no, il ragionamento del Cav è che a quel punto si ...

CENTRODESTRA : "CAMERA A M5S - A NOI SENATO"/ Vertice Salvini - Berlusconi e Meloni : il nodo resta Paolo Romani : CENTRODESTRA: 'Camera M5s, a noi il Senato'. Vertice Salvini, Meloni e Berlusconi. Governo e Presidenze: il nodo resta Paolo Romani. Ultime notizie.

Vertice Centrodestra : "a noi Senato - Camera a M5s"/ Salvini - Berlusconi e Meloni : "domani incontro con tutti" : Oggi Vertice del Centrodestra a Roma Palazzo Grazioli: "a noi il Senato, al M5s la Camera". Salvini, Meloni e Berlusconi, "domani incontro con tutti i partiti per le nomine". E sul governo..

Berlusconi - Meloni e Salvini : la nota ufficiale sulla presidenza delle Camere : I leader del centro-destra che si sono riuniti oggi a Roma si fanno promotori di un percorso istituzionale nella definizione degli assetti parlamentari a partire dalle Presidenze di Camera e Senato, ...

Silvio Berlusconi - la clamorosa ammissione con Salvini : 'Ho sbagliato campagna elettorale' : L'indiscrezione è sorprendente, conoscendo il carattere mai domo dell'uomo: secondo quanto riporta La Stampa , Silvio Berlusconi avrebbe ammesso proprio con Matteo Salvini di aver sbagliato strategia ...

Quando il blog M5S scriveva : "Salvini? Fa più schifo di Renzi e Berlusconi" : E' accaduto appena 5 mesi fa, eppure sembra passato un secolo. Erano le settimane convulse in cui il Parlamento discuteva la nuova legge elettorale, quel Rosatellum inviso ai 5 Stelle che avrebbe ...

Parlamento : Berlusconi vede stato maggiore Fi prima di vertice con Salvini-Meloni : Roma, 21 mar. (AdnKronos) – In attesa dell’arrivo di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi ha riunito a Palazzo Grazioli lo stato maggiore di Forza Italia per fare il punto della situazione e definire la strategia sulla partita delle presidenze delle Camere e le ricadute sulla formazione del nuovo governo. Al ‘prevertice’ ci sono i capigruppo Paolo Romani (sempre tra i ‘papabili’ per la presidenza ...

Camere - summit Berlusconi-Salvini-Meloni : 11.52 Il leader di Forza Italia Berlusconi è arrivato a Palazzo Grazioli, dove a breve si terrà il vertice del centrodestra, con Salvini e Meloni, per definire le candidature alle presidenze delle Camere. Poco prima erano giunti i due capigruppo uscenti di FI,Brunetta e Romani, quest'ultimo candidato alla presidenza del Senato. "Di Maio dica quello che vuole, ma ha vinto il centrodestra e noi ragioniamo da persone concrete sul governo da dare ...