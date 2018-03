Below | l' action adventure roguelike dovrebbe uscire nel 2018

eurogamer

: Da anni uno degli indie più ispirati e attesi. #Below sta per vedere la luce - Eurogamer_it : Da anni uno degli indie più ispirati e attesi. #Below sta per vedere la luce - itsrafosa : Marquei como visto Sense8 - 2x6 - Isolated Above, Connected Below - trickzinhoman : Marquei como visto Sense8 - 2x6 - Isolated Above, Connected Below -

(Di giovedì 22 marzo 2018)è uncon visuale dall'alto annunciato nel lontano 2013 durante la conferenza E3 di Microsoft e anche se a livello di gameplay non fu mostrato molto (il protagonista intento ad esplorare gigantesche caverne) il titolo fece breccia nei cuori di molti e conquistò stampa e pubblico, dimostrandosi un titolo molto originale per i tempi.In origine annunciato come esclusiva temporale Xbox (forse a causa di problemi legati allo sviluppo) il titolo non è mai arrivato nelle mani dei giocatori e fino a poco tempo fa non avevamo idea circa una possibile data di uscita, almeno fino ad oggi.Come riportato da Endgadget, il creative director Kris Piotrowski ha annunciato chearrivare su Xbox One e PC (Steam) quest'anno.Read more…