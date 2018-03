Bella Ciao | la partigiana Boldrini non sarà più presidente della Camera

Mariuccia va in pensione - sindaco e amministratori sotto casa sua. “Bella Ciao” per la dipendente comunale : Commiato insolito per una dipendente comunale andata in pensione dopo 35 anni di onorato servizio. È accaduto a Scicli, nel ragusano, dove i componenti dell’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Enzo Giannone, per salutare Mariuccia Zisa, si sono ritrovati sotto la sua abitazione ed hanno cantato “Bella Ciao” L'articolo Mariuccia va in pensione, sindaco e amministratori sotto casa sua. “Bella Ciao” per la dipendente ...

Italia sulle note di ‘Bella ciao’ - continui scontri e urla : ‘Via i fascisti’ : È già da un po’ che le tensioni tra i vari movimenti neofascisti e antifascisti fanno tremare le strade Italiane. Nel pomeriggio del 24 febbraio, diverse città della nostra penisola sono state il campo di scontro delle diverse parti. Tra canti e slogan, non sono mancati anche degli scontri fisici....Continua a leggere

Al corteo di Fdi "scontro" tra l'Inno e Bella Ciao : Una decina di militanti del centro sociale di via dei Transiti mostrano lo striscione 'Fascisti fuori dal mondo, basta guerre e razzismo' ma vengono tenuti a distanza dalle forze dell'ordine. Lungo ...

Al corteo di Fdi scontro tra l'Inno e Bella Ciao : Un tricolore lungo quasi cinquecento metri portato in corteo lungo via Padova dai Patrioti. Tappa accanto ai condomini di via Arquà - il Bronx di Milano - o vicino a via Mosso, dove comandano i pusher. Finale davanti al palazzo di via Cavezzali 11, il fortino degli abusivi: gli alloggi popolari sono quasi tutti occupati da immigrati. Già lo slogan chiarisce il senso della manifestazione: «Riprendiamoci la nostra città». ...

Corteo contro i fascismi - il finale è sotto la pioggia : la folla canta e balla Bella Ciao : Centomila persone, secondo l’Anpi, hanno partecipato alla manifestazione di Roma ‘Mai più fascismi, mai più razzismi’. In piazza sinistra unita per un giorno, con il premier Gentiloni, Renzi, Veltroni, i leader di LeU Grasso, Boldrini e Bersani, la segretaria della Cgil Camusso. E nel finale la pioggia non ha fermato le persone in piazza del Popolo che in coro hanno cantato e ballato sulle note di ‘Bella Ciao‘, ...

Corteo contro i fascismi - Grasso intona Bella Ciao : “Sciogliere Casapound? C’è una procedura - servono valutazioni” : Anche Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, era presente al Corteo “Mai più fascisti”. Il presidente del Senato ha percorso tutto il Corteo, da Piazza della Repubblica fino a Piazza del Popolo, intonando anche “Bella Ciao” insieme ai manifestanti. Poi, di fronte ai cronisti, ha attaccato: “Sciogliere partiti neofascisti? C’è una procedura, con sentenza e poi decreto del ministero dell’Interno, e ...

Milano - Salvini contestato a suon di tromba : “Bella ciao? Questa mattina si son svegliati - non fanno mai una mazza…” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato contestato da Sinistra per la Lombardia e dalla Banda degli ottoni a scoppio al mercato di piazza Prealpi a Milano. I musicisti hanno accolto Salvini suonando ‘Bella ciao, L’Internazionale e Fischia il vento. Hanno poi lanciato coriandoli verso gli attivisti della destra che volantinavano per il candidato governatore Attilio Fontana e hanno distribuito le chiacchiere, tipico dolce di ...

Macerata : il corteo intona 'Bella Ciao' - LaPresse - : In migliaia in piazza a Macertata per manifestazione antifascista. Il corteo, in una città blindata, si è svolto senza incidenti.

Boldrini al corteo antirazzista tra contestazioni e Bella ciao : Macerata e Milano. La sinistra scende in piazza contro il razzismo. Laura Boldrini, oggi candidata con Liberi e Uguali, era presente alla manifestazione organizzata nel capoluogo lombardo dopo la tentata strage di Macerata. Al suo arrivo è stata contestata dagli antagonisti e da alcuni giovani dei centri sociali che in coro le hanno urlato: "Peggior destra!", "Andate dall'altra parte a fare la passerella" ...

Giorno della Memoria - niente 'Bella Ciao' a scuola : niente "Bella ciao" per la Giornata della Memoria. A Roma, nella scuola Franchetti dello storico quartiere di San Saba, i bambini avrebbero dovuto cantare la storica canzone partigiana per onorare la Memoria di Bruno Fantera, "Giusto tra le nazioni" che salvò dalle deportazioni una famiglia di ebrei e a cui è stata dedicata una targa.Durante una riunione del consiglio d'istituto, però, si legge su la ...