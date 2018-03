“Beccato!” Massimo Giletti | la foto dice tutto E che ci fa proprio in sua compagnia?

caffeinamagazine

(Di giovedì 22 marzo 2018) Se ne parlerà, e se ne parlerà parecchio. Per due ragioni: la prima è che, popolare conduttore televisivo da pochi mesi passato a La7 dopo una vita in Rai, è uno che non passa inosservato. La seconda, perché l’uomo con cui è stato beccato ci passa ancora di meno. Spesso al centro di dispute, litigi, da poco uscito dal carcere ma del qualesi è sempre professato amico, amicizia mai ripudiata. Parliamo di Fabrizio Corona con il quale il conduttore è stato pizzicato daigrafi di Spy, il settimanale Mondadori diretto daBorgnis. Il giornalista e l’ex re dei paparazzi si sono incontrati davanti a un locale in centro a Milano. I due, come sono amici da molti anni, ma l’incontro potrebbe anche indicare una futura apparizione televisiva a Non è l’Arena di, su La7, o quantomeno una puntata dedicata a Corona. O un programma ...