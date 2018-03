BEAUTIFUL Thomas mette le cose in chiaro | lui ama solo Sally Spectra! Anticipazioni 22

BEAUTIFUL - anticipazioni puntate italiane dal 26 al 31 marzo 2018 : Bill mente a Thomas e inventa una malattia di Caroline : Cari appassionati, vi diamo subito le anticipazioni sulle puntate italiane di Beautiful dal 26 al 31 marzo 2018: Caroline ribadirà di essere tornata con l'intenzione di riconquistare Thomas e Bill vorrà aiutarla a tutti i costi. I Forrester si daranno da fare per la sfida con la Spectra, intanto Bill farà la sua mossa: dirà a Thomas che Caroline è in fin di vita e sarà una bugia, ovviamente, ma vorrà convincere il ragazzo a tornare insieme a ...

BEAUTIFUL/ Bill corre in aiuto di Caroline per riconquistare Thomas (Anticipazioni 21 marzo) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 21 marzo: Caroline chiede aiuto a zio Bill per riconquistare Thomas e lui accetta volentieri. Cos'ha davvero in mente?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 00:42:00 GMT)

BEAUTIFUL - anticipazioni americane : Thomas torna a Los Angeles e chiede perdono a Sally : Graditissimo ritorno in questo periodo, per i fans americani di The Bold and The Beautiful! Nella soap opera è tornato Pierson Fodé, che da il volto al bel Thomas Forrester. Come sappiamo, l’attore ha detto addio a Beautiful diverso tempo fa, preferendo dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Dopo alcuni mesi di assenza, però, è tornato nel cast, purtroppo solo temporaneamente. Vediamo il motivo di questo rientro a sorpresa, e quale ruolo ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane : Sally accetta di andare a New York con Thomas ma… : Come già anticipatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful, Sally Spectra è protagonista di una rapida riconciliazione con Thomas Forrester, tornato a Los Angeles per chiederle perdono e rivelarle l’inganno subito da parte di Bill e Caroline Spencer. Nelle puntate italiane, la vicenda inizierà già nelle prossime settimane e avrà conseguenze nei mesi a venire, a partire dalla decisione di Thomas di lasciare Sally per telefono, ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntate italiane dal 19 al 24 marzo 2018 : Caroline rivuole Thomas - Sheila e Eric si baciano? : Pronti per le anticipazioni italiane di Beautiful dal 19 al 24 marzo 2018? Ecco cosa succederà la prossima settimana: ripartiremo da Steffy e Liam in hotel da Eric e Sheila, dal colpo di pistola che Steffy sparerà all'indirizzo di Sheila pensando che lei starà per fare lo stesso, ma così non sarà. Sheila rimarrà ferita dal proiettile e Eric la soccorrerà. Steffy si farà rivelare dal padre il vero motivo per cui suo nonno ha deciso di tagliare i ...

BEAUTIFUL/ Caroline chiarisce le sue intenzioni : vuole riprendersi Thomas! (Anticipazioni 13 marzo) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 13 marzo: Caroline è tornata a Los Angeles e ha le idee molto chiare sui suoi sentimenti per Thomas. Sally comincia a tremare?(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 00:02:00 GMT)

BEAUTIFUL - anticipazioni 10 marzo / Caroline contatta Thomas : sta per tornare a Los Angeles? : anticipazioni Beautiful, puntata 10 marzo: Caroline contatta Thomas alla Spectra Fashion per parlargli di qualcosa di urgente in merito al piccolo Douglas.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 00:07:00 GMT)

BEAUTIFUL - anticipazioni puntate italiane dal 12 al 17 marzo 2018 : Steffy spara a Sheila - Caroline rivuole Thomas : Cambieranno le cose tra Quinn e Eric nelle puntate dal 12 al 17 marzo 2018? Nelle anticipazioni italiane di Beautiful vi spiegheremo tutto ciò che succederà la prossima settimana, partendo proprio da Sheila: Charlie andrà a trovarla, ma dopo aver ricevuto il suo ringraziamento si ritroverà davanti a un velato ricatto. Sheila dirà a Charlie che se non pagherà il suo conto dell'albergo, dirà a tutti che è stato lui a informarla di Quinn e Ridge. ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntate italiane dal 12 al 17 marzo 2018 : Steffy spara a Sheila - Caroline rivuole Thomas : Cambieranno le cose tra Quinn e Eric nelle puntate dal 12 al 17 marzo 2018? Nelle anticipazioni italiane di Beautiful vi spiegheremo tutto ciò che succederà la prossima settimana, partendo proprio da Sheila: Charlie andrà a trovarla, ma dopo aver ricevuto il suo ringraziamento si ritroverà davanti a un velato ricatto. Sheila dirà a Charlie che se non pagherà il suo conto dell'albergo, dirà a tutti che è stato lui a informarla di Quinn e Ridge. ...

BEAUTIFUL : il ritorno di THOMAS sarà legato a SALLY (anticipazioni americane) : Manca poco! Nelle puntate americane di Beautiful, Pierson Fodè riprenderà i panni di THOMAS Forrester a partire dall’episodio in onda il 9 marzo. Per l’attore, il cui personaggio è uscito di scena lo scorso settembre, sarà tuttavia una breve permanenza, utile ai fini della narrazione ma che, almeno ad oggi, non comporterà un suo reintegro in pianta stabile. Fodè, infatti, ha deciso di non rinnovare il contratto che dal 2015 lo ha ...

BEAUTIFUL - ufficiale : THOMAS FORRESTER fa un breve ritorno (puntate americane) : Per quanto riguarda le puntate italiane di Beautiful, entro la fine della primavera assisteremo all’uscita di scena di THOMAS FORRESTER e dunque del suo attuale interprete, Pierson Fodè, che la scorsa estate ha preferito non rinnovare il contratto che lo legava alla soap dal 2015. Poiché la produzione ha espresso l’intenzione di non recastare in tempi brevi il ruolo, dovremo insomma fare a meno del primogenito di Ridge FORRESTER ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane : THOMAS torna? Tutti i rumors : Come sempre, quando vi parliamo di rumor, è bene andarci con i piedi di piombo e di prendere le notizie con le dovute cautele, tenendo conto che c’è sempre la possibilità che la questione possa non rivelarsi vera. Tuttavia siamo anche soliti riportarvi le voci di corridoio quando hanno un certo grado di plausibilità, dunque vediamo di che si tratta. Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Pierson Fodè potrebbe riprendere (magari ...

BEAUTIFUL/ Thomas diventa il nuovo socio della Spectra Fashions (Anticipazioni 26 gennaio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 26 gennaio: Thomas diventa il nuovo socio di Sally alla Spectra Fashions. Katie continua a ricattare Quinn per avere un impiego alla Forrester Creations.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 07:32:00 GMT)

BEAUTIFUL : Thomas va a lavorare alla Spectra - Nicole si riprende Lizzy : Beautiful anticipazioni: Thomas va a lavorare con Sally, Nicole non potrà avere altri figli Grandi cambiamenti in arrivo a Beautiful. A partire da Thomas che, dopo aver litigato con il padre Ridge, non fa più ritorno alla Forrester Creations. Steffy prova a riavvicinare i due, cerca un modo per reintrodurre il fratello in azienda, ma […] L'articolo Beautiful: Thomas va a lavorare alla Spectra, Nicole si riprende Lizzy proviene da Gossip e ...