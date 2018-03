Bce | serve ancora ampio stimolo monetario

Bce : Parlamento Ue - riserve su De Guindos : ANSA, - BRUXELLES, 15 FEB - Il governatore della Banca d'Irlanda, Philip Lane, è "più convincente" come nuovo vicepresidente della Bce rispetto all'altro candidato, il ministro dell'economia spagnolo Luis De Guindos . E' il parere della commissione economica del Parlamento Ue, espresso dopo la pre-audizione dei due candidati. "Entrambi hanno fatto una buona presentazione, la ...

Bce : ripresa c'è - ma serve ancora stimolo : 10.19 La ripresa è "a ritmo sostenuto" con un "significativo miglioramento delle prospettive di crescita", ma resta necessario "un ampio grado di stimolo monetario"a fronte di un'inflazione che ancora non mostra segnali"di una protratta tendenza al rialzo". Così la Bce. In Eurozona si prevede una crescita annua del Pil pari al 2,4% nel 2017, al 2,3% nel 2018, all'1,9% nel 2019 e all'1,7% nel 2020. Per l'inflazione la Bce prevede tassi ...