BCE - De Guindos nominato vice Presidente : Louis de Guindos è ufficialmente il prossimo vice Presidente della Banca Centrale Europea . La nomina è giunta oggi, 22 marzo, per mano dei leader UE durante il Consiglio in corso a Bruxelles. L'ex ...

BCE - De Guindos nominato dai leader Ue vicepresidente istituto : Bruxelles, 22 mar. , askanews, - L'ex ministro spagnolo delle Finanze, Luis de Guindos, è stato nominato vicepresidente della Banca centrale europea, per un mandato di otto anni non rinnovabile, dai ...

BCE : ok Parlamento europeo a vicepresidente de Guindos

Uno spagnolo vicepresidente BCE L’Italia subisce la scelta di De Guindos : Per L’Italia non è la migliore delle soluzioni possibili, anzi. Perché da ieri Jens Weidmann, presidente della Bundesbank, ha fatto un ulteriore passo in direzione del suo obiettivo: prendere il posto di Mario Draghi. Pier Carlo Padoan non ha potuto far altro che ingoiare il rospo e dare il suo via libera - come tutti gli altri 18 ministri dell’Eur...

Eurogruppo nomina spagnolo Luis de Guindos a vice presidenza BCE : Missione compiuta per Luis de Guindos, attuale ministro dell'economia in Spagna, 58 anni, che si appresta a sostituire Vitor Constancio nella carica di numero due della Bce di Mario Draghi.

Eurogruppo sceglie de Guindos per vice presidenza BCE : I ministri della Finanze della zona euro hanno nominato il ministro dell'Economia spagnolo, Luis de Guindos, vice presidente della Bce a partire da maggio prossimo al posto di Vito Constancio.

BCE. Lo spagnolo De Guindos designato vice presidente : L'Eurogruppo ha designato come vice di Mario Draghi alla Banca centrale europea il ministro dell'Economia spagnolo, Luis De Guindos

Eurogruppo sostiene Luis de Guindos per vicepresidenza BCE : Bruxelles, 19 feb. , askanews, L'Eurogruppo ha deciso oggi a Bruxelles di dare il proprio sostegno al ministro dell'Economia spagnolo Luis de Guindos come nuovo vicepresidente della Banca centrale europea , Bce, . Lo ha annunciato un comunicato dello stesso Eurogruppo, precisando che la decisione dei ministri delle ...

Eurogroup : De Guindos vicepresidenza BCE : 18.40 Il ministro dell'Economia spagnolo Luis De Guindos è stato designato dai ministri dell'Economia della zona euro come vicepresidente della Bce,al posto di Vitor Constancio dal prossimo 1 giugno. "L'Eurogruppo sostiene la candidatura di De Guindos per la vicepresidenza della Banca ...

