Bce | crescita solida | rischi da protezionismo e andamento valute

Bce : crescita Eurozona si rafforza - ma stimoli restano necessari : Nell'Eurozona si conferma una dinamica di crescita "forte e generalizzata, che dovrebbe aumentare nel breve periodo a un ritmo più rapido rispetto alle attese". E' quanto afferma la Bce, ribadendo ...

"La Cina ruba i brevetti Usa" Pronti nuovi dazi per 50 miliardi Ma la Bce : non fermerà la crescita : I dazi di Trump non dovrebbero impattare sulla crescita mondiale. Secondo la Bce, infatti, l'aumento del Pil globale "dovrebbe restare sostanzialmente stabile nell'orizzonte temporale di previsione". Il Bollettino economico dell'Eurotower diffuso questa mattina in cui si osserva come le proiezioni macroeconomiche formulate a marzo 2018 dagli esperti della Bce prevedono un aumento della crescita in termini reali del Pil mondiale (esclusa l'area ...

Bce : crescita è solida e generalizzata : 10.57 La crescita nell'area euro "continua a essere solida e generalizzata nei diversi Paesi e settori, con una crescita del Pil, nel quarto trimestre 2017,pari allo 0,6% sul periodo precedente". Così la Bce nel nuovo Bollettino economico. Sempre per la zona euro si prevede una "crescita annua del Pil in termini reali del 2,4% nel 2018, dell'1,9 nel 2019 e dell'1,7 nel 2020". Consumi privati spinti dall'aumento dell'occupazione, che a sua ...

Bce : crescita economia ancora solida : Nell'ultimo Bollettino Economico pubblicato stamani dalla Bce con riferimento alla riunione di politica monetaria dell'8 marzo scorso, si legge che "l'espansione economica nell'area dell'euro continua ...

Bce : ritmo crescita economica è forte : 10.30 Confermata "una dinamica dell'espansione economica dell'area dell'euro forte e generalizzata, che, secondo le proiezioni, dovrebbe aumentare nel breve periodo a un ritmo in qualche misura più rapido rispetto alle attese".Così l'ultimo bollettino mensile della Bce. Ancora necessario "un ampio grado di accomodamento monetario per assicurare un ritorno durevole dell'inflazione verso livelli inferiori ma prossimi al 2%". Infine,considerato ...

Addendum Bce - i rischi che incombono sulla crescita dell’economia italiana : Una delle più importanti “lezioni della crisi” ovvero quel sapere duramente acquisito grazie alla più grave depressione della nostra storia, riguarda la necessità di evitare i...

Bce - la crescita si rafforza. Draghi sui dazi : "Decisioni unilaterali pericolose" : MILANO - Come da attese, la Banca centrale europea non tocca i tassi ma lancia un primo segnale al mercato modificando leggermente il comunicato che segue la riunione di politica monetaria. Ma nei ...

Bce : cancella espansione Qe se prospettive peggiorano. Draghi : 'Crescita più forte del previsto' : La Bce ha lasciato i tassi d'interesse invariati: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. La decisione é in linea con le ...