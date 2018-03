Bca MPS | piano procede | nessun aumento capitale

Bca MPS - conti 2017 in rosso per 3 - 5 miliardi : Teleborsa, - MPS archivia il 2017 con una perdita consolidata del Gruppo a 3,5 miliardi di euro, a fronte di una perdita di 3,24 miliardi di euro conseguita nel 2016. Il risultato operativo netto è ...

Bca MPS - conti 2017 in rosso per 3 - 5 miliardi : MPS archivia il 2017 con una perdita consolidata del Gruppo a 3,5 miliardi di euro, a fronte di una perdita di 3,24 miliardi di euro conseguita nel 2016. Il risultato operativo netto è negativo per ...