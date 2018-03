calciomercato

: Quante sfide in allenamento a Trigoria... che bello riabbracciare il grande @GBatistutaOK ! ???????? #roma #scudetto… - AmeliaGoalie : Quante sfide in allenamento a Trigoria... che bello riabbracciare il grande @GBatistutaOK ! ???????? #roma #scudetto… - vola_lazio : Batistuta: 'Roma, col Barcellona te la giochi alla pari. Icardi vale Higuain' - FlorDioppe : RT @forzaroma: ???VIDEO – #Batistuta: “La Roma è una grande squadra. Può farcela con il Barça” ?? -

(Di giovedì 22 marzo 2018), Argentina e la sfida a ritmo di tango tra bomber in Serie A: c'è tutto nella lunga intervista concessa da Gabriela La Gazzetta dello Sport .- 'Sto seguendo il lavoro di Eusebio, fa giocare la sua squadra in un modo che mi piace. Comunque negli ultimi anni laè sempre lì, e sempre gli è mancato qualcosa per vincere lo ...